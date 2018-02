Falsifikator glavna tema u Bileći

Slučaj Vukašin Papović – falsifikator, ovih dana glavna je tema u cijeloj Hercegovini.

Od njegovih lažnih diploma, računa i putnih naloga mnoge bi mogla zaboljeti glava. Prvi su progovorili Bilećani.

Odbornik Dražen Dunđer tvrdi da su sa Papovićem šurovali neki opštinski radnici.

“Svaki vozač opštine Bileća taj račun ima. To su sve pretpostavke, tu su i visoki funkcioneri opštine Bileća. To je problem koji će biti 90 odsto zatvoren, niko o njemu neće prčati, za par dana ta priča će biti prekinuta jer se ne radi o običnim smrtnicima radi se ipak o odgovorim ljudima sa visokih funkcija”, rekao je Dražen Dunđer, odbornik u SO Bileća.

Posebno je prst uperio u opštinskog vozača i odbornika SDS-a Miodraga Uljarevića. Vozačima je Papović štampao putne naloge a oni od kuće nisu micali. tvrdi Dunđer. Uljarević ove tvrdnje oštro odbacuje.

“Pa ja sam za Vukašina čuo preko televizije a drugo ništa fasifikovali nismo. Ma on to samo pretpostavlja, vjerovatno je nešto čuo da je to rađeno ali on o tome ne zna baš ništa”, kazao je Miodrag Uljarević, vozač u opštini Bileća i odbornik SDS u SO Bileća.

Neki opštinski funkcioneri i službenici donosili su i naplaćivali račune za prenoćišta u hotelima koje očima nisu vidjeli. Opštinske milione nije bilo lako potrošiti na pošten način tvrdi Dunđer. Ko je i koliko u Bileći šurovao sa falsifikatorom ne zna ni načelnik Miljan Aleksić.

“Nikada tog čovjeka nisam vidio.Papoviće skoro poznajem a za njega sam prvi put čuo na televizoru . Nisam ja prvo ni špijun, niti radim u MUP-u tako da me ne interesuju te stvari”, rekao je Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća.

Osim iz Bileće Papovićeva klijentela stizala je sa svih strana, radio je kako za lokalne tako i za republičke funkcionere. Vukašin Papović falsifikovanjem se bavio više od decenije. Slao je i prijeteća pisama koja su mu na kraju i došla glave. Policija se odmah pohvalila da je oduzela ogromnu količinu dokaza, čim su ih otvorili nastao je muk.

Dokazi u slučaju Vukašin Papović u Policijskoj upravi Trebinje pregledani su punih sedam dana. Iako nam je više puta obećavano zvanične informacije nismo dobili. U Tužilaštvu kažu da ovaj predmet do njih još nije stigao.