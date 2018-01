EXIT puni tvrđavu: Stižu najveći hitovi i žestoki bendovi

Nakon što je objavio novu eru mts Dance Arene sa možda i najvećom tehno postavom do sada, EXIT nastavlja visok tempo objava već od samog starta godine.

Novi talas predvodi jamajčanski rege kralj i osmostruki dobitnik Gremi nagrade Ziggy Marley, nasljednik vječne ikone i svog oca Boba Marlija uz čije pjesme je nastao ovogodišnji festivalski moto EXIT Freedom! Sa njim stižu i najveći hitovi u ovom trenutku, koje donose aktuelne zvijezde kao što su trenutno najtraženija rok kantautorka Alice Merton, hitmejker u strelovitom usponu Jax Jones, popularni rock-house duo Ofenbach, orijentalni house mag Mahmut Orhan i vlasnik najzaraznijeg klupskog hita današnjice Burak Yeter!

Na tvrđavu jurišaju i žestoki bendovi kao što su američki rap-hardcore rodonačelnici Dog Eat Dog, novi britanski pankeri bez dlake na jeziku Slaves, legendarni njemački hevi-metalci Grave Digger, bostonski hardcore razbijači Slapshot, bristolski pank brutalisti Idles, žive metal ikone Asphyx, najveći Motorhead tribute bend Bombers, te brojni drugi koji namjeravaju ozbiljno da praše sa Fusion i Explosive bina.



Prvi koji će najaviti ovogodišnji izuzetno bogat i raznovrstan program glavne bine na Petrovaradinskoj tvrđavi biće živi rege kralj Ziggy Marley! Iako je njegov otac kralj Bob nedodirljiv na svom večnom, nebeskom tronu, najstariji sin David Nesta, kojem je dao nadimak Ziggy po tada aktuelnom Bouvijevom presudonimu, uvećao je porodično nasljeđe za nevjerovatnih 27 albuma i rekordnih osam Gremija što nijedom rege muzičaru prije njega nije pošlo za rukom.

Poslije više od tri decenije na sceni, Ziggy Marley je neprikosnovena inkarnacija jamajčanskog rege lava, koji pored pronošenja muzike širom svijeta, vodi i veliku humanitarnu organizaciju U.R.G.E. koja pomaže djeci Jamajke i Afrike. Na glavnu binu dolazi i nezaustavljiva rok autorka nove generacije Alice Merton čija je himna “No Roots” snažno odjeknula kao jedan od apsolutnih hitova pokorivši prvo evropske, a potom i američku top-listu! Kanađanka koja je odrasla u Njemačkoj i Engleskoj, za svoje 24 godine, selila se čak 12 puta u 11 različitih gradova da bi upravo sa autentičnom pričom o nomadskom iskustvu osvojila svijet i život promijenila gotovo preko noći.

Nevjerovatno je da su je gotovo svi vodeći svjetski festivali ove godine pozvali da nastupi, a od njenog prvog albuma se očekuje da sruši sve rekorde prodaje prvenca, baš kao što je to prošle godine uradio Rag’n’Bone Man, a čiji je današnji status cementiran u svjetske hedlajnere.

Hitove u Novi Sad donosi i house zvezda Jax Jones čiji singl „You Don’t Know Me“ je nominovan za BRIT nagradu nakon što već godinu dana ne silazi sa radijskih talasa, a neumorni Englez je odmah nastavio sa jednako zaraznim hitom „Instructions“ na kojem gostuje Demi Lovato. Fenomen je nastavio i sa aktuelnim singlom “Breathe”, a njegova saradnja sa Duke Dumontom na hitu „I Got U“ donijela je obojici nominaciju za Gremi!

Kako je to čuti svoju pjesmu na svakom ćošku, odlično zna i francuski DJ duet Ofenbach bez čijeg hita „Be Mine“ nije bilo moguće zamisliti ovo ljeto! Ideja da spoje rockabilly zvuk sa house muzikom unio je pravu svježinu u ljetne mjesece, a njihov aktuelni hit singl „Katchi“ grije zimske dane kao trenutno jedna od najtraženijih svjetskih pjesama na Shazamu!

A pravo sa morskih festivala Sea Star i Sea Dance na glavnu binu Exita stiže i Mahmut Orhan, tvorac megahitova “Feel” i “Save Me”, ali i zvaničnog remiksa teme iz serije “Game of Thrones” koji je bio neizostavni ljetni hit na plažama u vrijeme dok je cijeli svijet na ekranima pratio sedmu sezonu. Pridružiće mu se i jednako tražen hitmejker iz Amsterdama, takođe turskog porijekla, Burak Yeter, čiji singl “Tuesday” je gotovo hipnotičkim dejstvom izbio među najslušanije pjesme u godini za nama.

Fusion, jednu od omiljenih bina EXIT festivala, obradovaće prodoran pank zvuk izrazito aktuelnih gitarskih bendova! Mladi muzičari iz Kenta, Slaves, najbolje je opisao poznati britanski list The Guardian – kao bend koji se pojavio sa „sirovim zvukom koji povezuje pank egzistencijalizam, skečeve života u predgrađu i apsurdnu naraciju o ražama i jetijima u glasnim trominutnim eksplozijama“. Na EXIT donose energetski krcata pank torpeda „The Hunter“, „Cheer Up London“, a ovih dana izdali su i treći studijski album “Beautiful Death”. Bristolska pank senzacija, bend Idles, koja je eksplodirala protekle godine, osvojili su publiku i kritiku prvencem „Brutalism“.

Gardijan ih je nazvao furioznim i uzbudljivim, „sa gitarama koje mogu da sravne grad sa zemljom“, dok ih je BBC uvrstio među albume godine! Koliki su „bum“ napravili, govori i činjenica da su ih Foo Fighters nedavno pozvali da im budu jedina predgrupa u londonskoj O2 areni!

Žestoko će biti i na Explosive bini poznatoj po uvijek furioznom programu, jer će publiku prodrmati do srži poznati američki bend Dog Eat Dog koji majstorski povezuje hardkor i rap, njemački heavy metal pioniri Grave Digger, kao i planetarno popularni Bombers – Motorhead tribute bend čiji su članovi zvijezde svjetske black metal scene – Abbath iz ex Immortal benda na basu, Tore iz Old Funeral na gitari i Pez na bubnjevima! Među eksplozivnim sastavima su i legendarni bostonski bend koji je postavio standarde hardkor scene – Slapshot, ikone death metal scene Asphyx koje će premijerno nastupiti na ovim prostorima!

Na EXIT festival stiže i jedno od najjačih punk psychobilly imena The Hellfreaks, metal industrijal sastav iz Slovenije Noctiferia, ruski gothic doom sastav Little Dead Bertha i najzvučnije domaće metal ime The Stone! Na Explosive stižu i niški pioniri doom metala The Bloody Earth, beogradski pank sastav Pogonbgd i jedan od najaktivnijih mladih metal bendova domaće scene Nemesis!

Fanovi produžili prazničnu akciju do 26. januara!

Zbog velikog broja poruka fanova na društvenim mrežama, najveća praznična akcija “1 karta = 5 festivala” produžena je do krajnjeg datuma, 26. januara! EXIT Freedom 2018 čini čak pet festivala u pet zemalja: EXIT, Festival 84, Sea Star, Revolution i Sea Dance, a svi dosadašnji i budući kupci uz EXIT ulaznicu po promo cijeni od samo 115 KM, dobijaju ulaz na ostala četiri festivala uz kratku registraciju. Ulaznice se prodaju putem servisa kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prevoz.