Evropa o proširenju – za BiH nema rokova!

Nema konkretnih detalja ali ni pretjeranog optimizma u danas objavljenoj Strategiji o proširenju EU na Zapadni Balkan.

Sedmicama se u medijima spekulisalo o datumima i vremenskim okvirima, ali nakon što su 18 stranica dokumenta Evropskom parlamentu predstavli šefica diplomatije EU Federika Mogerini i komesar za proširenje Johanes Han, o BiH mogla se pročitati tek pokoja rečenica: “Uz trajne napore i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla postati kandidat za pristupanje”.

Obraćanje Mogernijeve i Hana, uživo se pratilo na Balkanu. Baš kao što je Lars Gunar Vigemark i najavio Denisu Zvizdiću, Komisija će mišljenje o prijavi BiH za člastvo pripremiti tek kad dobije sveobuhvatne odgovor na Upitnik EU. Nisu dobili konkretne datume ali jesu šest smjernica, kako bi postali dio evropske porodice.

Strategija snažno podržava perspektivu i koja je vrlo jasna. Mnogo se pričalo o 2025. godini, kao godini u kojoj će se EU proširiti novim članicama. To nije ciljni datum, niti rok, nego realna perspektiva. Tada bismo se mogli kompletirati za one koji su u pregovorima i one koji će početi pregovore.

“Mislim da je ovo istorijska šansa, to ne znači da je poziv bilo kome da odstupi od standarda. Uslovi se moraju ispuniti – jasna je poruka Strategije”, kazao je Johanes Han.

O 2025. kao jasnom vremenskom okviru za sada jedino mogu da razmišljaju Srbija i Crna Gora. Ipak, i Beograd i Podgorica su pogrešno shvatili teze strategije, objasnio je Žan Klod Junker, predsjednik Evropske komisije. Predsjednik Evropske komisije danas poručuje da je i taj rok upitan, jer sve zavisi od reformi.

“Pogrešno je predstavljeno da smo ja i Evropska komisija rekli da Srbija i Crna Gora moraju biti u EU do 2025. godine. Ne, to je indikativni datum i ohrabrenje, tako da ove zemlje rade snažno i prate taj put”, kazao je Junker.

Bez konkretnog, kalendarskog roka, ostale su i Albanija, Makedonija i Kosovo. Strategija će biti upućena zemljama-članicama koje će o njoj raspravljati na samitu u martu.

“Nadam se da će se obećanja kandidatima i potencijalnim kandidatima ispuniti, ali i te države moraju ispuniti zadate uslove i kriterijume i sprovesti posebne reforme”, kazao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske.

A uslova i kriterijuma, najviše ima Srbija, smatra premijera Ana Brnabić. Da bi ušli u EU pred Beogradom su velike reforme i odlučujući faktor biće rješenje osnosa sa Kosovom. Ipak, današnja strategija tamo je doživljena kao korak naprijed.

Sve zemlje dobile su i domaći zadatak. U strategiji jasno piše da proširenjem, evropska unija ne želi probleme, bilo da je riječ o neriješenim graničnim sporovima ili imenu zemlje.