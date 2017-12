Evo koga je magazin Tajm proglasio za ličnost godine…

Žene iz grupe “Rušiteljke tišine” (The Silence Breakers”), koje su u javnosti podigle svijest o seksualnom zlostavljanju u svijetu šoubiznisa i dovele do niza suočavanja žrtava sa svojim zlostavljačima, proglašene su ličnostima 2017. godine.

“Žene koje su prekinule tišinu” osnivači su pokreta #MeToo, kampanje na društvenim mrežama osnovane sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na seksualno uznemiravanje u Holivudu.

. @TIME ’s 2017 Person of the Year: The Silence Breakers https://t.co/7cYyxgpU5U pic.twitter.com/lL1PH4STcS

Nakon što je glumica Alisa Milano popularizovala ovaj haštag, javile su se hiljade žena koje su željele da podijele svoju priču.

Mnoge poznate dame tako su riješile da progovore o “javnim tajnama” u svijetu zabave i negativnim iskustvima u toku svoje karijere. Među njima su glumica Ešli Džad, aktivista Tarana Burke, glumica Selma Bler, američka političarka Sara Gelser, pjevačica Tejlor Svift i glumica Rouz Mekgovan.

The Silence Breakers are TIME’s Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG

— TIME (@TIME) December 6, 2017