Evo ko će ispratiti Megan Markl do oltara

Britanski prestolonasljednik, princ Čarls, ispratiće sutra Megan Markl do oltara na vjenčanju sa princom Harijem, saopštila je kraljevska porodica danas.

Kako se navodi, Megan Markl je zamolila princa Čarlsa da je isprati na njenom vjenčanju sa njegovim sinom princom Harijem u kapeli Svetog Džordža, pošto je njen otac morao da se povuče zbog zdravstvenih problema.

“Princu od Velsa biće drago da na ovaj način iskaže dobrodošlicu Megan Markl u kraljevsku porodicu”, navela je Kensingtonska palata u saopštenju, prenosi Rojters.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 18, 2018