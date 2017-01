Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se hladno vrijeme sa snijegom, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



U utorak, 17. januara, biće hladno vrijeme sa slabim snijegom povremeno koji će češće i više padati na zapadu i planinama, dok će na jugu i sjeveroistoku biti suvih perioda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do minus pet, na planinama najniža će biti minus 13, a na jugu oko nula stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus pet do nula, na jugu do četiri, dok će na planinama biti minus sedam stepeni Celzijusovih.

Hladno vrijeme sa snijegom biće i 18. januara i 19. januara. U utorak, 18. januara, snijeg će češće padati na sjeveru, a na jugu slaba kiša koja povremeno može preći u slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha od minus devet do minus četiri, na planinama najniža će biti minus 12, a na jugu oko minus dva. Najviša dnevna od minus pet do nula, na jugu do pet stepeni, a na planinama minus sedam.

Prema prognozi meteorologa, u četvrtak, 19. januara, na jugu Hercegovine neće biti padavina već se očekuju sunčani intervali. Temperatura vazduha u četvrtak se neće bitnije mijenjati u odnosu na sredu.