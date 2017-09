Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno sa kišom i pljuskovima i dnevnu temperaturu vazduha do 21 stepen Celzijusov.

Ujutro i prijepodne na zapadu i sjeveru biće oblačnije uz mjestimičnu kišu, a na istoku i jugu suvo uz sunčane intervale, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U drugom dijelu dana pretežno oblačno u svim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz mjestimično intenzivniju kišu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu Hercegovine oko 24 stepena Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica sedam stepeni Celzijusovih, Srbac 16, Han Pijesak i Kalinovik 17, Gacko, Nevesinje i Sokolac 18, Srebrenica 19, Rudo, Krupa na Uni, Bijeljina, Livno, Sarajevo i Bugojno 20, Mrkonjić Grad, Bileća, Prijedor, Ribnik, Foča, Višegrad, Zvornik, Šipovo i Tuzla 21, Trebinje, Banjaluka, Novi Grad i Doboj 22, Neum 23, a Mostar 24 stepena Celzijusova.

(Srna)