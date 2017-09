Evo kakvo će biti vrijeme do kraja septembra

Promjenjivo i razmjerno nestabilno vrijeme biće u BiH sve do kraja septembra.

“Pred nama je izrazito promjenljivo razdoblje vremena u kojem će sve do kraja septembra prevladavati većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa povremenim i kraćim razdobljima kiše i slabijih pljuskova. Međutim, temperature koje su ove sedmice bile ispod prosječnih vrijednosti (za 2 do 4 stepena od višegodišnjeg prosjeka) će se dovesti u prosek. Za razliku od prošlih dana, temperature dnevne će porasti i uglavnom se kretati do kraja mjeseca između 16 i 21, na jugu do 24, dok će jutarnje biti slične trenutnim, dakle između 4 i 10, a u Hercegovini od 10 do 14 stepeni”, rekao je Nedim Sladić, amater meteorolog.

Miholjsko ljeto

Dodao je da Miholjsko ljeto, nešto malo sušnije i toplije razdoblje od prosjeka možemo očekivati, prema trenutnim izgledima, iza 5. oktobra, sa većom vjerovatnoćom ostvarenja poslije 10. oktobra.

“Za Miholjsko ljeto karakteristične su stabilne vremenske prilike i temperature koje često u većem dijelu BiH prelaze 20, a nekada kada postoje slaganje određenih parametara (jugozapadno visinsko strujanje i pojačani dotok topline sa područja zapadnog Mediterana) i pređu granicu od 25 stepeni”, rekao je za N1 Nedim Sladić, amater meteorolog.

(EuroBlic)