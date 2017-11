Evo kakve žene muškarci ne podnose

Jasno nam je šta nas živcira kod muškaraca i kakve ni u kom slučaju ne bismo pustili ni blizu. Međutim, da li ste se pitale kakve djevojke muškarci ne vole? Evo kojih pet tipova žena muškarci ne podnose.

1. Tračara i vječno “prigovaralo”

Žene koje negativno govore o drugima i omalovažavaju sve oko sebe definitivno će odbiti svakog muškarca. Dobro, svi ponekad imamo žutu minutu i prigovaramo, ali jedna je stvar raditi to ponekad, a sasvim druga ako to radimo 24 sata dnevno! Muškarci ne razumiju zašto žene imaju potrebu stalno nešto da traže, prigovaraju, jer se vode jednostavnom logikom – ako mi nešto smeta, to ću sam promijeniti, a ako ne mogu, onda ću se skloniti!

2. Vječno opsednuta dijetom

Ako vam je svaka druga rečenica: “Uh, rado bih to pojela, ali ima previše kalorija”, to će ga vrlo brzo otjerati od vas. A ako mu još počnete prigovarati u stilu: “Zašto piješ pivo, pa znaš da to deblja”, ekspresno će pobjeći od vas! Muškarci vole kad su djevojke opuštene i prije svega znaju da uživaju u životu. To ne znači da ćete osam puta dnevno jesti ćevape između obroka, nego da jednostavno otpustite kočnice i prepustite se malim, umjerenim užicima…

3. Radoholičarka

Lijepo je da volite svoj posao, ali nema nikakve potrebe da drugima, a naročito dečku, punite glavu o rokovima, kolegama, šefu ili poslovnim prezentacijama jer će biti jasno da nemate nijednu drugu temu o kojoj biste razgovarali. Muškarca možda zanima, šta mislite o njemu, šta biste željeli da radite kad ne radite, vaši hobiji, vaši stavovi. Ako želite da imate dečka, vrijeme je da ne razmišljate isključivo o poslu nego da počnete da živite…

4. Nezadovoljna rodbinom

Ruku na srce, retki su oni koji imaju savršenu rodbinu i ni sa kim se nikad nisu posvađali i sa svima imaju genijalne odnose. Međutim, to nije razlog da konstantno pričate o tome i da ih pljujete. Ako nemate nešto dobro da kažete o rodbini, preskočite tu temu.

5. Mamice

Neke žene smatraju da sve znaju, pa se tako i ponašaju! Imaju osjećaj da moraju da čuju sve probleme ovog svijeta i, naravno, da ih riješe u trenu. Jer, ko bi to znao bolje od njih?! Toliko su opsednute time da dečka stalno gnjave bezbrojnim pitanjima i sve će uraditi da mu udele “mudar savjet”. Vratimo se u realni svijet: činjenica je da ni jedan dečko ne želi da izlazi sa svojom mamom!

(b92)