Evo kako izgleda kada bokserov ujak uleti u ring VIDEO

Američki bokser Andre Direl stigao je do trijumfa u super-srednjoj kategoriji u Merilendu pošto je njegov protivnik Venecuelanac Hoze Uzkategi diskvalifikovan.



Uzkategi je dva puta udario Direla pošto je označen kraj runde. Međutim, po završetku meča nastao je pravi haos, pošto je Direlov ujak i trener Leon Loson uletio u ring i udario Uzkategija.

“Žao mi je zbog onoga što je uradio moj trener. Moj trener je moja porodica, moj ujak i bio je zabrinut. On brine o meni, on me voli i molim vas da mu oprostite. Nisam pobijedio kako sam želio i želim da se vratim u ring što prije, čim me budu pustili”, rekao je Direl i potvrdio da je policija pokrenula istragu protiv njegovog ujaka.

Direl je poslije ovog trijumfa postao izazivač IBF šampiona Džejmsa Degalea.

