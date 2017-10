Evo kako će se zvati stranka Zmaja od Šipova

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova odlučio je da osnuje stranku sa kojom će izaći na izbore, a koju će nazvati “Za poštenu Republiku Srpsku”, saznaje novinar ATV-a.



Grahovac je ranije naveo da je boraveći kratko u RS i Šipovu vidio sam neke stvari koje mu se nisu svidjele i koje su ga zabrinule.

“Vidio sam da u Bosni i Hercegovini ne rade važni državni organi, da se političari međusobno svađaju i bore samo za vlast i fotelje, a narod sve teže živi. Posebno me zabrinulo kada sam vidio da vođe pojedinih stranaka i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokušavaju da se zaustavi rad Skupštine, da se napada moj predsjednik Milorad Dodik, da se narod poziva da ruši vlast. To me mnogo zabrinulo i naljutilo”, rekao je Grahovac ranije za ALO.

