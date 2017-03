Evo gdje danas možete popiti (skoro) besplatnu kafu u Banjaluci

Centar Banjaluke bez vode: Mogući prekidi do 24. marta

Na Svjetski dan poezije, 21.3. Julius Meinl, jedan od svjetskih vodećih proizvođača kafa, u gradovima širom BiH posjetiocima pojedinih kafića, restorana, kafea i barova, poklanja šoljicu čistog užitka, šoljicu kafe – ali i vi morate da date nešto zauzvrat.



Probudite pjesnika u sebi, onog koji živi u svakom od nas, napiši te stih na papirić koji ćete naći na stolu, pored šećera, i tim papirićem sa ispisanim stihom – platite svoju kafu danas!

To može biti stih koji ste smislili sami. To može biti stih vašeg omiljenog pjesnika. To može biti stih koji ćete naći na internetu ili će vas na njega podsjetiti onaj s kojim dijelite čaroliju ispijanja kafe.

Budite i vi dio ove globalne akcije koja već četvrtu godinu za redom raduje ljubitelje kafe. Dozvolite osjećanjima da opišu trenutak, našalite se, improvizujte, sastavite stihove zajedno s prijateljem i uljepšajte dan i sebi, ali i konobarima koji će tog dana s vama uživati u novoj valuti plaćanja.

Neka bar danas stih, emocija, ljepota jezika i izražavanja, bude snažnija od novca.

Ako mislite da u vama ne živi pjesnik, mi imamo dokaze da niste u pravu.

Ukoliko vas zanima u kojim kafićima u vašem gradu možete danas kafu platiti stihom, kliknite na link, ukucajte ime vašeg grada i mapa će vam ponudu kafiće koji mogu biti danas vaš izvor inspiracije.

(LolaMagazin)