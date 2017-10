Evo čega se stide i na šta su ponosni političari: Od mandata do horoskopa

Dodik: Govedarica otkriva kako izgledaju sastanci na koje on ide

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Adam Šukalo nedavno je pozvao političare u BiH da javno saopšte šta su im bile najveće političke greške. Šukalo je kao predsjednik Napredne Srpske istakao da svojim najvećim grijehom smatra to što je napravio koaliciju sa Demokratskim narodnim savezom (DNS) i podržao aktuelnu Vladu RS.

Tragom Šukalovog poteza, novinari “Dnevnog avaza” su pokušali saznati čega se stide političari u BiH, ali i ima li nešto na šta su ponosni i šta je to.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac najvećim uspjehom smatra to što je “od osnivanja član SNSD-a i što je pri tome prepoznao vrlo jasne politike rukovodstva te stranke, prvenstveno predsjednika Milorada Dodika”, piše Avaz.

“Moj najveći uspjeh je to što sam na prošlim opštim izborima dobio impozantan broj glasova u svojoj izbornoj jedinici i osvojio direktni mandat. Naša najveća politička greška je to što smo jedno vrijeme bili vlast u koaliciji sa SDS-om na nivou BiH, jer očigledno nisu kredibilan partner za nas. Imaju takve političke poteze koji su suprotni interesima RS”, tvrdi Košarac za Avaz.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica drži se krilatice da onaj ko radi sigurno i griješi.

“Pitanje je samo prave li političari greške svjesno i namjerno ili ne. Ja sam došao na čelo stranke u nezgodnom trenutku, tako da svi ti događaji koji su se desili doveli su me u poziciju da neke stvari moram da progutam. Sigurno je bilo grešaka, ali sam, generalno, zadovoljan stanjem u kojem se nalazi stranka”, istakao je Govedarica.

On smatra da nije kompetentan da priča o vlastitim političkim uspjesima i tvrdi da će to drugi uraditi bolje nego on.

– Ne želim da hvalim samoga sebe. Mislim da je bio veliki izazov preuzeti stranku prije godinu i provesti unutarstranačke izbore u „rovitoj“ situaciji, ali smatram da je to dobro urađeno – kazao je Govedarica.

Za lidera NDP-a Dragana Čavića nema dilema – jedina politička greška je što je dao mandat Miloradu Dodiku.

– Mislim da mi je to jedina politička greška, ali nisam mogao ni da sanjam šta će Dodik postati. Sada mi je žao što sam to uradio – kazao je Čavić.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da je bilo mnogo grešaka te da je nekada isuviše vjerovao ljudima s kojima je kroz politiku rastao i sarađivao.

– Zaboli me kada me ljudi iznevjere, a toga je bilo. Politika je takva. Veliki je broj ljudi i onda se desi da te neko izda i da se okrene na drugu stranu. Šta ću kad sam takav – dupla sam riba i horoskopu, emotivac sam – priznaje Borenović.

Poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasna Duraković smatra da nije napravila političku grešku, ali ističe da je uvijek prisutna bojazan da će upasti u zamku i glasati suprotno ličnim uvjerenjima. Kao nešto čime bi se pohvalila navela je borbu za ujednačavanje porodiljskih naknada i dječijeg doplatka u FBiH koja treba da rezultuje zakonom o zaštiti porodica s djecom.

Šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismet Osmanović kao političke greške izdvojio je učešće u pravljenju koalicije s Lagumdžijinim SDP-om u proteklom mandatu i učešće u prihvatanju amandmana na Ustav FBiH kojim se u odnosu na RS stvorila asimetričnost kada je u pitanju nadležnost Doma naroda FBiH i Vijeća naroda RS.

– Ta dva tijela su trebala biti u istom rangu. Vijeće naroda RS nije ni blizu onoga što je Dom naroda FBiH – dodao je Osmanović.

Kada je u pitanju ono čime se može pohvaliti, ovaj dugogodišnji federalni poslanik naveo je ukidanje Vojske FBiH i inkorporiranje u Oružane snage BiH, kao i to da je na sličan način reformiran obavještajni sektor, kao i reformu budžetskog sektora uvođenjem trezora.

Vojnik partije

Poslanik SDS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandra Pandurević kaže za „Avaz“ da je ona “poslanik partije i da u tom kontekstu nema grešku”.

– Slušala sam stavove stranke, tako da eventualne greške nisu lično moje. Kolektivno donosimo odluke, pa su i greške kolektivne. Najveća greška SDS-a je što nije reagovao 2014. godine kada su u Narodnoj skupštini RS kupljeni „papci poslanici”. S druge strane, najveći uspjeh SDS-a je u onome što radi ministar Mirko Šarović – smatra Pandurević.

(Avaz)