Evakuisano pozorište u Londonu zbog bezbjednosne prijetnje

Pozorište “Old Vik” u Londonu evakuisano je tokom predstave “Vojček” nakon što je policija dobila informaciju o neodređenoj bezbjednosnoj prijetnji.

Policija je potvrdila da je publika evakuisana iz pozorišta, koje se nalazi nedaleko od stanice Voterlu zbog “bezbjednosne uzbune”.

We have been evacuated as a precaution; audience safety is our priority. We are liaising with the Met Police. Check here for updates.

— The Old Vic (@oldvictheatre) May 27, 2017