Evakuacija u Nju Orleansu: Nejt nam je pred vratima

Oluja “Nejt“ na pragu je SAD, u Nju Orleansu je počela evakuacija, a tropska oluja bi trebalo da postane uragan kategirije jedan. Nacionalni centar za uragane izdao je upozorenje koje važi od Luizijane do granice Alabame i Floride.

Vjetrovi su već dostigli udare od 120 kilomeatara na čas, a očekuje se da će biti i jači, naveo je centar.

Zvaničnici Nju Orleansa odlučili su da evakuišu žitelje prigradskih naselja zbog oluje koja je već ubila 25 osoba u Centralnoj Americi.

“Nejt je pred našim vratima i moramo da budemo spremni“, rekao je gradonačelnik Nju Orleansa Mič Landriju.

Zvaničnici strahuju zbog vjetra i visine talasa koji bi mogli da dostignu tri metra. Područje Nju Orleansa je posebno osjetljivo na oluje nakon uragana Katrina koji je opustošio taj grad 2005. godine.

Uzbuna zbog dolaska “Nejta“ proglašena je i u većem dijelu Floride, Alabami, Luizijani i Misisipiju.

Tropska oluja “Nejt” odnijela je najmanje 25 života u Centralnoj Americi, dok je hiljade ljudi raseljeno zbog obilnih padavina, tokom kojih je izvaljivano i drveće, a putevi su pretvoreni u reke, saopštili su danas zvaničnici.

Najviše žrtava bilo je u Nikaragvi, gdje je 11 osoba poginulo, a sedam se vodi kao nestalo prema navodima potpredsednice te države Rosario Muriljo.

Ona dodaje da je oko 800 osoba evakuisano, a 600 domova poplavljeno, dok je 14 zajednica izolovano zbog kiše koja već danima neprestano pada, prenosi AFP.

Zvaničnici Kostarike saopštili su da je osam osoba izgubilo život u klizištima i zbog padajućeg drveća, uključujući i trogodišnju devojčicu i dva nikaragvanska farmera. Najmanje 17 osoba se vodi kao nestalo.

Kostarika je proglasila vanredno stanje, a više od 5.000 ljudi se nalazi u skloništima nakon što su bili primorani da napuste svoje domove. Izdato je i upozorenje za moguće zalutale krokodile.

Neke platforme za vađenje nafte i gasa u Meksičkom zalivu su takođe evakuisane pred naletom oluje.

Here are the key messages for Tropical Storm #Nate as of 4:00pm CDT. A Hurricane Warning has been issued for metropolitan New Orleans. pic.twitter.com/4JfMyImPlu

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) October 6, 2017