Evakuacija na aerodromu zbog otrova u ventilaciji

Aerodrom u njemačkom gradu Hamburgu evakuisan je nakon što je 50 ljudi bilo izloženu nepoznatom otrovu koji je vjerovatno pušten putem sistema za ventilaciju.

AP javlja da su vatrogasci evakuisali stotine putnika na aerodromu u Hamburgu.

Agencija prenosi navode njemačkih medija da se 50 osoba žalilo da imaju probleme u disanju i da ih peku oči.

Evakuisani su morali da ostanu van zgrade aerodroma na temperaturi ispod nule.

AP navodi da uprava aerodroma još nije izdala nikakvo saopštenje i ne zna se da li je evakuacija uticala na vazdušni saobraćaj.

Svjetski mediji su ranije javili da je alarm na aerodromu objavljen u toku prijepodneva kada je nekoliko ljudi prijavilo da osjeća čudne mirise i požalilo se na disajne probleme.

Vatrogasci su odmah stigli, a spasilačke službe su evakuisale ljude sa aerodromskog prostora koji se nalazi između terminala 1 i 2, uputivši putnike i zaposlene na aerodromu da koriste drugi parking.

Back in the airport but all waiting outside security for it to open #hamburgairport #Airport #hamburg pic.twitter.com/PU47BTBQTT

— Vicky Elise (@The_Vicky_Elise) February 12, 2017