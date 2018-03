EU: Vučić i Tači su dobili poziv, očekujemo punu primjenu

EU očekuje punu primjenu svih sporazuma iz dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i sporazum o formiranju Zajednice srpskih opština.



To je izjavila u Briselu portparolka Evropske komisije Maja Kocijančič uoči početka nove runde tehničkog dijaloga delegacija Beograda i Prištine, koja počinje kasnije po podne u Briselu i traje do srede.

”Kao i uvijek i to već duže vrijeme mi očekujemo punu implementaciju toga što je bilo dogovoreno u dijalogu. To važi za pitanje dogovora o Zajednici – Asocijaciji kao i za druge dogovore recimo onaj o energetici. To je naše očekivanje. Rad u tom smislu se intenzivirao. Ovi sastanci u sljedećim danima konkretan su dokaz toga da radimo na tome”, poručila je Kocijančičeva u izjavi novinarima.

Ona je najavila da će se upravo tokom nove runde tehničkog dijaloga, koji danas počinje, razgovarati upravo o implementaciji dogovora već postignutih u dijalogu.

”Konkretno to su Asocijacija – Zajednica srpskih opština, energetika, integrisano upravljanje granicama, most u Mitrovici i sloboda kretanja”, najavila je Kocijančić.

Dodala je da poslije trodnevnog dijaloga na tehničkom nivou krajem nedelje u Briselu slijedi još jedan sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

”U petak je visoka predstavnica Federika Mogerini pozvala predsjednika Vučića i predsjednika Tačija na sastanak na najvišem nivou, gdje će oni razgovarati o cjelokupnoj normalizaciji odnosa, ali i pogledati kako teče implementacija dogovora iz dijaloga”, najavila je Kocijančičeva.

Upitana da li su tehnički razgovori delegacija Beograda i Prištine neka vrsta pripreme za dijalog na visokom političkom nivou, portparolka Evropske komisije objašnjava da su sastanci radnih grupa fokusirani konkretno na implementaciju toga što je već bilo dogovoreno.

”Tu se rad nastavlja, intenzivira se i ide u jasnom pravcu potpune implementacije dogovorenog. Kada je riječ o sastanku na najvišem nivou, tu će se pogledati gdje smo u kontekstu implementacije dogovorenog, a isto tako će razgovarati i cjelovitoj normalizaciji odnosa i radu na nivou predsjednika”, izjavila je Maja Kocijančič.

(B92)