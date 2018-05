EU milijardama podstiče saradnju zemalja jadransko-jonske regije

EU će izdvojiti značajna dodatna sredstva za projekte povezivanja zemalja jadransko-jonske regije, zaključeno je u petak na zatvorenom Trećem forumu strategije EU za zemlje tog regiona u Kataniji na Siciliji.

U usvojenoj deklaraciji u jednoj od tačaka poziva se nadležne organe u zemljama članicama regije za IPA projekte i projekte fondova za strukturalne investicije da tješnje sarađuju, s obzirom na to da su uslov za dobijanje sredstava projekti koji će uključivati partnerske zemlje EU i zemlje koje nisu članice.

Kako nam je nezvanično rečeno, sredstva će biti u visini od nekoliko milijardi evra, a obuhvataće projekte infrastrukture i putnog povezivanja, energetike, turizma, digitalne agende i druge. Projekti namijenjeni za jadransko-jonski region komplementarni su i Strategiji EU za zapadni Balkan, i drugim regionalnim forumima poput Dunavske inicijative, a značajno mjesto moglo bi pripasti i BiH, ukoliko njene institucije budu ozbiljno shvatile svoj posao.

“U tom smislu, tražimo od nadležnih organa u zemljama članicama regije da organi zaduženi za implementaciju IPA i strukturalnih projekata u što skorijem roku indentifikuju pilot projekte i koordinišu svoje aktivnosti u cijelom regionu”, navedeno je u dokumentu.

Kako nam je nezvanično rekao jedan od autora deklaracije, ovaj forum je važan zato što je prvi put EU iskazala spremnost da podrži projekte u mnogo širem obimu nego što je to bilo ranije. Naš sagovornik ističe da je EU shvatila važnost regiona zapadnog Balkana i po pitanju suzbijanja ilegalnih migracija i po pitanju povećavanja evropske bezbjednosti, ali da neke zemlje, ne želeći da ih imenuje, i dalje ne pokazuju dovoljan nivo zainteresovanosti da se u punom obimu uključe.

“Na ovom forumu nemamo mnogo konkretnih stvari koje možemo prezentovati javnosti. Ali ako se ova deklaracija u zemljama članicama regije shvati ozbiljno, mislim da ćemo naredne godine moći ponuditi konkretne projekte koji će nedvosmisleno pokazati građanima ove regije da EU želi i te kako da na konkretan način pomogne približavanju zemalja koje još nisu u EU da to uskoro postanu”, rekao je on.

Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je za “Nezavisne” na marginama foruma da je sljedeći veliki forum, a ujedno i šansa, za naš region samit u Londonu u julu, ali da te zemlje ne rade dovoljno da se aktivnije angažuju kroz projekte niti da se međusobno povežu, te da u velikom broju slučajeva za to bude kriva politika.

“Meni je potpuno nelogično da između Beograda i Sarajeva nema autoputa. Imate sad ovu inicijativu o autoputu (turski projekat) koja je zaista dobra, ali vidite koliko nam vremena treba da izgubimo na nekim stvarima koje su ipak onako prilično političke prirode”, rekao je Dačić.

Na naše pitanje da li spremnost EU da značajnije izdvaja za region zapadnog Balkana kroz regionalne forume znači da EU proces proširenja zamjenjuje procesom regionalnog povezivanja, Dačić nije direktno odgovorio, ali je rekao da će najviše od zemalja u regionu zavisiti koliko će uspjeti animirati evropsku pažnju.

“Politička perspektiva ka EU može biti pokretačka snaga za sve zemlje u našem regionu ako se nastave reformski procesi i da to na neki način bude smirenje svih tenzija koje postoje. Ja često kažem da je to bensedin za ceo region”, kaže on.

Vićenco Amendola, zamjenik ministra spoljnih poslova Italije, rekao je da je ova zemlja posebno zainteresovana da pruži pomoć balkanskim zemljama na putu ka EU.

Đovani Kastelaneta, generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative, rekao je da su forumi poput ovog najbolji način da se na Balkanu prevladaju sukobi iz prošlosti i unaprijedi međusobna saradnja.

“Mi želimo da zapadni Balkan bude dio EU zato što dijelimo zajedničku istoriju”, rekao je on. Na kraju foruma Crna Gora je preuzela predsjedavanje od Italije, a nova, deveta članica postala je Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.

