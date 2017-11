EU do 2027: Četiri scenarija – ni ratovi nisu nemogući

Da li su Nijemci spremni da se žrtvuju za dobrobit ujedinjene Evrope? Odgovor je stigao u okviru rješavanja grčke krize i glasi – ne više.



To je u autorskom tekstu napisao rusko-američki naučnik i analitičar Petar Turčin, koji je iznio i svoja predviđanja razvoja događaja u Evropi.

Prema prvom scenariju, veliki projekat evropske integracije će se potpuno oporaviti do 2027. godine i neće više biti previše evroskeptičnih glasova.

“Ovo je veoma malo vjerovatno… Prije svega zbog promjene u ponašanju Nijemaca, a potom i zbog činjenice da se u Evropskoj uniji nailazi na sve veću segmentaciju“, navodi Turčin.

Drugi scenario predviđa da će EU nastaviti da se “provlači“.

“Neće biti ni pozitivnog ni negativnih trenda, 2027. godine ćemo biti gdje smo i sada, što je mnogo realističnije od prvog slučaja. Ipak, stanje ekvilibrijuma je dinamičan proces i ja ne vidim da postoji sila koja će uspjeti da reintegriše snage koje su već krenule tim putem. Istorija ne miruje, stvari se mijenjaju ili postaju gore. Želio bih da sve krene pozitivnije, ali postoji mnogo razloga za drugačije mišljenje“, istakao je Turčin.

Treći scenario predviđa još veću fragmentaciju Evropske unije, ali ona neće nestati.

“Predvođene Mađarskom i Poljskom i druge male i srednje države članice će pokušati da se vrate svojim nacionalnim politikama, bez obraćanja previše pažnje na Brisel. Defragmentacija će biti okončana bez rata. Možda ne za deset, ali bi EU mogla da izgleda kao Sveto rimsko carstvo. Po mom mišljenju to je najvjerovatnije“, dodao je Turčin.

Da mira u Evropskoj uniji neće biti – predviđa četvrti scenario.

“Mislim i nadam se da do toga neće doći. Ipak, postoji veoma malo onih koji se sjećaju tragedija iz Drugog svjetskog rata. Vlada Marijana Rahoja, na primer, ne uviđa koliko je opasna represija koju sprovodi u Kataloniji. Moglo bi da dođe do krvavog građanskog rata. Nažalost, ništa ne sprečava konflikte, a mi smo izbjegli velike ratove od 1945. godine zato što se ušlo u proces integracije. Kada to bude prestalo razne odvratnosti mogu da postanu moguće“, upozorava Turčin.

