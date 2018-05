Ešdaun:Pomagali su mi Čavić, Terzić i donekle Ivanić

Bivši visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun rekao je da su mu za vrijeme njegovog mandata u BiH uveliko pomagali i vodili ga političari koji su bili uz njega – Dragan Čavić, Adnan Terzić i donekle Mladen Ivanić.

On je potvrdio da je tokom mandata pravio greške, a neke od njih su, kako kaže, to što je BiH prerano (šest mjeseci ranije) napustio i što nije završio reformu policije.

“Vjerujem da smo policijsku reformu doveli do tačke sa koje je morala ići naprijed, vjerovao sam da se postignuto ne može poništiti, ali nisam bio u pravu. Nažalost, vjerujem da je to bio početak poništavanja institucija koje smo imali. Krivim sebe za to, ali krivim i međunarodnu zajednicu jer nije nastavila taj proces”, naveo je Ešdaun.

On smatra da projekat nije uspio jer je međunarodna zajednica okrenula leđa, ali da ima dosta drugih stvari koje su tada postigli, a među kojima su jedinstvena vojska, jedinstvena carinska kontrola, obavještajna služba, služba za indirektno oporezivanje.

“Za sve te stvari izvršen je pritisak međunarodne zajednice, ali je ponuđena i konstruktivna pomoć. Ali, nažalost, međunarodna zajednica je okrenula leđa policijskoj reformi. Ponekad kada pogledam unazad, upitam se da li sam možda trebao ostati još pet ili šest mjeseci da tu reformu učvrstim”, naglasio je Ešdaun za “Glasa Amerike”.

On je rekao da nije mogao da zamisli da će se dozvoliti da se, kako kaže, toliki napredak kojeg su postigli u BiH do 2006. godine tako poništi.

“Umjesto da se kreće naprijed ka održivom miru kao dio EU, Bosna se počela kretati unazad. I to je veoma opasno”, kaže bivši visoki predstavnik u BiH.

