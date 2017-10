Erdogan: Veze između Turske i Srbije jake i duboko ukorijenjene

Turska i Srbija su ključne zemlje na Balkanu i njihova saradnja je od suštinske važnosti za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na Balkanu i širom Evrope, rekao je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan.

“Kao što je Turska u svom neposrednom geografskom okruženju ključ za mir i stabilnost, tako je i Srbija na Balkanu, koji ima multietničku, multikulturalnu i dinamičnu strukturu, u poziciji da otvori put regionu”, naveo je Erdogan u autorskom tekstu za “Politiku”.

On je rekao da su veze između Turske i Srbije jake i duboko ukorijenjene, da su u svojoj dugoj istoriji na ovim prostorima Turci i Srbi zajedno živjeli, te da se i danas mogu vidjeti tragovi zajedničke istorije u jeziku, arhitekturi, kuhinji, kulturi i mnogim drugim oblastima.

“Iako nemaju zajedničku granicu, Turska i Srbija se smatraju komšijama, a tajna je sakrivena upravo u ovim bliskim vezama”, naveo je Erdogan, napominjući da se u Beograd ulazilo kroz Stambol kapiju, a u Istanbul kroz Beogradsku kapiju.

Navodeći da je saradnja dvije zemlje neizbježna i zbog njihovog geopolitičkog položaja, Erdogan napominje da zajednička istorija po prirodi stvari sa sobom nosi neke osjetljivosti i različita shvatanja, ali da te različitosti nisu prepreka za saradnju.

“U skladu sa zajedničkim ciljevima pokušavamo da se naši bilateralni odnosi nastave kroz konstruktivan pristup i iskren dijalog. Nikada nijedna od naših zemalja nije dozvolila da njeni individualni problemi naruše međusobno prijateljstvo i saradnju. Čak i u najtežim vremenima pridavali smo poseban značaj tome da održimo dijalog i da razumijemo jedni druge”, ističe on.

Erdogan je naveo da je “region Sandžak” /Raška/ još jedan most prijateljstva između dvije zemlje.

“To što Vlada Srbije podstiče Tursku da investira u Sandžaku je za pohvalu. Ovaj pristup srpske administracije važan je, kako za našu bilateralnu saradnju, tako i za budućnost našeg regiona”, naveo je Erdogan.

On kaže da su Srbija i Turska u mnogim oblastima postigle istorijske uspjehe – od trgovine do turizma, od kulture do investicija, te da danas u ekonomiji proširuju bilateralne odnose.

Erdogan je ocijenio da obostrane posjete na visokom nivou, koje su učestale u posljednje vrijeme, predstavljaju manifestovanje jake političke volje koja postoji u obje zemlje, te da se nada da će robna razmjena uskoro biti povećana na više od milijardu evra.

(Srna)