Erdogan uporedio EU sa krstašima

Na mitingu u Ankari, na kojem je građane pokušao da animira za izlazak na referendum i glasanje o ustavnim promjenama, predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan ponovo je kritikovao Europsku uniju.

Podsjetio je na nedavni sastanak lidera Unije s poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom u Vatikanu.

“Je li vam jasno zašto EU već 54 godine nije primila Tursku u članstvo? Otvoreno i jasno ću reći da je to krstaški savez. Referendum 16. aprila će biti dan i za analizu te odluke”, rekao je Erdogan.

Prije nekoliko dana Erdogan je bio još oštriji u kritici susreta čelnika EU s poglavarom Rimokatoličke crkve.

“Čelnici zemalja Europske unije sastali su se u Vatikanu. To podsjeća na nešto. Zašto ste se okupili baš u Vatikanu? Zašto ste se sastali u prisustvu pape? Kada je papa postao član Evropske unije? Krstaški savez napokon se pokazao. Što su nam do sada govorili? ‘Stalno o tome govoriš, ali to ne postoji.’ Da, ne priznajete nas, jer je Turska muslimanska zemlja”, rekao je Erdogan prošlog ponedjeljka na jednom od mitinga.

(radiosarajevo.ba)