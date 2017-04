Erdogan proglasio pobjedu: Dok pristalice slave, opozicija osporava rezultate!

Prema posljednjim informacijama, 51.32 odsto građana Turske glasalo je za ustavne promjene kojima se povećava moć predsjednika Redežpa Tajipa Erdogana, koji je već proglasio pobjedu.

On je izjavio da je rezultat refernduma “jasan” i pozvao je premijera i lidera nacionalističke partije da im čestita na ishodu, javio je Rojters, pozivajući se na neimenovane izvore bliske predsjedniku.

Ipak, turska opozicija nikako nije zadovoljna rezultatima, pa je glavna turska opoziciona stranka Republikanska narodna partija (ĆP) čak zahtijevala ponovno brojanje do 60 odsto glasova u referendumu.

Istovremeno, AP javlja da Erdoganove pristalice uz vatromet slave u Istanbulu rezultate referenduma dok prebrojavanje ulazi u završnicu.

As far as AK Parti voters are concerned, the referendum has been won pic.twitter.com/03oEJQyCOV

— Kareem Shaheen (@kshaheen) April 16, 2017