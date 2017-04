Erdogan: Nisam diktator, mogao bih umrijeti svakog trena

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan u intervjuu za CNN objasnio je da nove ustavne promjene kojima je dobio apsolutnu moć ne znače da je postao diktator.



Štaviše, Erdogan je naveo da referendum uopšte nije bio zbog njega.

“Znate, ja nisam besmrtan. Mogu umrijeti svakog trenutka…”, rekao je Erdogan.

On je oštro demantovao da mu je cilj slomiti dosadašnji turski politički sistem. Bez obzira na to što se prošle nedjelje izglasalo da sam Erdogan može birati neke ustavne sudije, ministre, ali i ukinuti poziciju premijera.

“Istina, promene su velike. Ali to ne znači da ću postati diktator. Tamo gde je diktatura nema predsedničkog sistema. A ovo što ste videli u nedelju zove se demokratija. Ja to zovem voljom naroda”, rekao je on.

Predsjednik se ne osvrće na činjenicu da mu je zemlja duboko podijeljena nakon referenduma. Podsjetimo, ustavne promjene izglasane su za ‘dlaku’, tek 51,4 odsto Turaka zaokružilo je ‘da’, dok druga strana grmi da je referendum bio neregularan. Erdogan se ne zamara kritikama svojih protivnika.

“Ja sam inače fudbaler, pa ću sportskim žargonom objasniti trenutnu situaciju. Nema veze pobijediš li 1-0 ili 5-0, pobjeda je pobjeda”, rekao je on.

Međunarodni posmatrači u Turskoj nisu otišli toliko daleko da su proglasili prevaru na referendumu, ali su naglasili da je to bila ‘neravnopravna borba’. Pritom su mislili na medije koji su pod kontrolom Erdogana i koji su narod bombardovali samo vestima koje odgovaraju predsjedniku.

“Ti ljudi moraju znati gdje im je mjesto”, naglasio je on.

“Pune 54 godine stojimo pred vratima EU. S političkog gledišta, to jednostavno nije podnošljivo. Pokušali smo ispuniti sve njihove zahtjeve, ali oni nisu održali svoja obećanje. Ako promijene politiku prema Turskoj, onda opet možemo da sjednemo za sto i vidimo šta se još može napraviti”, kaže Erdogan.

Za razliku od evropskih lidera koji su izražavali zabrinutost rezultatom referenduma, iz SAD-a je stigla čestitka. Donald Tramp je lično nazvao Erdogana i poželio mu sreću.

“Lijepo je to, ali još ljepše bi bilo da se nađemo uživo i poboljšamo našu saradnju. Sviđa mi se Tramp, njegovi potezi čine me srećnim. Mi smo saveznici i vjerujem da možemo riješiti puno problema”, rekao je Erdogan.

(B92)