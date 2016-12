Enis Bešlagić: Znam priče kako je Dodik spasavao muslimane

- Ne sastajemo se po kafanama, iako Dodik jako voli kafanu, a to je dobro što kod njega znaš šta voli, kod naših ne znaš. Znam priče iz rata da je Dodik spasavao muslimane i da ih je stavljao u svoj automobil i odvozio ih iz Laktaša – rekao je sinoć za N1 sarajevski glumac Enis Bešlagić, komentarišući svoje druženje sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom.



– Kada se sastanemo ja njega pitam, zašto sam ja danas tu, a on sutra u Sarajevu nije, i pitam ga zašto misli na muslimane i na mene u negativnom smislu, na šta on meni kaže da ne misli to tako i da to kaže u revoltu. Rekao mi je i da nema s kim da priča u Sarajevu i da kome god je pružio ruku, da ga taj zeznuo i ja vjerujem u to – naveo je Bešlagić za N1.

Bešlagić je komentarisao i izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u kojoj je rekla da se islam u BiH radikalizuje.

– Misliš da je predsjednica odrasla s mulimanima, pa zna kakvi su muslimani inače. Oni znaju samo o onome šta vide iz medija. Radikalizacija muslimana se medijski primjećuje, ali radikalizacija, fašizam i nacionalizam u najgorem obliku su u regionu već odavno prisutni od rata. Ako slavim oba Bajrama, onda sam se i ja radikalizovao. Danas se govori mnogo i o pokrivenim ženama. Pa šta ako su pokrivene, kakve veze ima? To je fašizam. Ne smeta mi kad gledam otkrivene guzove i sise i kad se neko otkrio, ali smeta to – naveo je između ostalog Bešlagić za N1.

Bešlagić je prokomentarisao i život u bivšoj SFRJ.

– Sada kada gledam situaciju sa svojih 40 godina, a ne zanima me da li je Tito bio diktator, zločinac ili veliki vojskovođa, shvatam da je bio mudar čovjek koji svojoj supruzi i djeci nije ostavio gotovo ništa. Danas neki odbornik osigura četiri naredne svoje generacije. E sad reci ti meni šta je bilo ispravno. Tito je u svakom mjestu otvorio Dom kulture, a to se više ne radi. Moraš to cijeniti jer tako se rađaju novi pisci, pjesnici, umjetnici. To nama fali. Ti kada narodu uzmeš obrazovanje i kulturu ti si uništio taj narod – istakao je ovaj glumac.