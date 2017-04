Engleski fudbaler imao srčani udar

Britanski mediji su javili da je čuveni engleski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Gordog Albiona, Ugo Ehiogu doživio srčani udar na Vajt Hart Lejnu i hitno prebačen u bolnicu.

Bivši as Midlzboroa Aston Vile i Vest Hema kolabirao je tokom treninga Totenhemovog U23 tima koji vodi poslednjih nekoliko sezona sa velikim uspijehom.

“Svi u klubu želimo najbolje Ugu i njegovoj porodici”, navodi se u saopštenju kluba.

Ehiogu je u stučnom štabu Totenhema od 2014. godine, a trenutno radi kao trener ekipe do 23 godine. On je za Aston Vilu odigrao više od 200 utakmica od 1991. do 2001. godine, a potom je proveo sedam godina u Midlsborou. Sa Vilom je osvoji Liga kup 1996. godine, kao i sa Midlsboroom 2004.

(Večernje novosti)