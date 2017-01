Endi Mari poražen od Zvereva

Prvi favorit Endi Mari eliminisan je sa Australijan opena. Njegov san o ovoj tituli već u četvrtom kolu ugasio je fantastični Miša Zverev – 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.



Pedeseti teniser svijeta je samo jednom u karijeri stigao ovako daleko na nekom Gren slem turniru, Mari ga jako dobro poznaje iz juniorskih dana, a njegovo oslanjanje na servis volej igru je mač sa dvije oštrice protiv riternera kakav je Britanac. Ipak, ništa od toga očigledno ne znači da prostor za iznenađenje ne postoji.

Na kraju krajeva, svi su vidjeli šta je Istomin uradio u duelu protiv Novaka Đokovića. U namjeri da brzo onemogući sličan ishod, Mari je od starta meča počeo da pritiska i traži pukotinu u pristupu “stare škole”, a prvu je pronašao u četvrtom gemu kada je ukrotio nekoliko slabijih servisa i stigao do brejka. Koji minut kasnije na semaforu je pisalo 3:1 i 40:0 pa se činilo da Endi ima potpunu kontrolu nad onim šta se dešava na terenu. Međutim, umjesto rutinske završnice prvog dijela i početka rutinskog odrađivanja posla, publika na centralnom terenu je tada samo gledala uvod u period uzbudljivog i fantastičnog tenisa sa obje strane, ali prije svega demonstracije napadačkog i efikasnog tenisa u režiji sjajnog Miše Zvereva.

Mariju u namjeri da zadrži situaciju u svojim rukama nije pomoglo ni to što je čak tri puta u jednom gemu imao pomoć mrežice. Zverev je imao hrabrosti da pritiska sve vrijeme, da volejima tjera Marija na potez više, ali i da ga, prilično neočekivano, sjajnim udarcima ljevicom rastrčava sa osnovne linije. Uslijedio je ribrejk, a zatim je Zverev po prvi put mogao da potpuno preokrene. Na trenutak je Mari pokazao šta bi trebalo da znači razlika između prvog i pedesetog tenisera na svijetu.

Zverev je samo za nijansu popustio na nekoliko minuta, a Mari nije. Britanac se iščupao, a zatim poveo sa 5:3. Ni to mu nije bilo dovoljno protiv raspoloženog rivala, naprotiv. Stariji od braće Zverev nije odustajao od svog plana, a kada je ponovo pronašao fokus i ritam na mreži, iskoristio je dovoljno klimav servis Maria da vrati brejk, a zatim i da napravi još jedan i najavi iznenađenje – 7:5.

Bilo je očigledno da Mari mora što prije da izbaci raspoloženog Zvereva iz ritma, ako želi da nešto uradi, pa je dodao gas na otvaranju drugog seta i stigao do brejka. Ipak, u narednih desetak minuta ritam je ostao na Endijevoj strani više zbog sreće nego zbog njegove igre. Zverev kao ni u završnici prvog seta nije dozvolio sebi da padne, pa je odmah stigao do šanse za ribrejk. Mari se prvi put izvukao tako što je njegov loše zahvaćen forhend nekako završio na liniji, a Mišin pasing šot koji centimetar van terena. Nova brejk lopta je stigla poslije dvostruke servis greške Marija, ali Zverev potom nije kaznio veoma traljav volej. Mari se tada jeste spasao, ali već u sljedećem servis gemu nije. Nervoza se ponovo uvukla u njegovu igru, prije svega zbog nemoći da nađe pravu igru, a poslije nekoliko neiznuđenih grešaka, dočekavši nepouzdan servis, Zverev je uzvratio za 3:2. Šampionski mentalitet je nešto što se očekuje od Marija, koji je odmah “slomio” protivnika, ali ne i od Zvereva koji je zadržao koncentraciju i ekspresno vratio meč u ravnotežu. Zapanjujuće je bilo gledati kako se Zverev čupa i poslije 0:40 pri rezultatu 5:4 za Maria, ali bi, čak i uz velike simpatije publike na centralnom terenu i uz sve što je do tada uradio, bilo potpuno nevjerovatno da mu je to pošlo za rukom na narednom servisu. Prva u novom nizu set lopti bila je dovoljna Mariu da uz glasno “come on” jedva izjednači – 7:5 i 1:1 poslije ravno dva sata igre.

Da izgubljen set neće mnogo poremetiti Zvereva bilo je jasno kada je natjerao Maria da se deset minuta muči da odbrani prvi servis u trećem setu. Agresivni naleti su se nastavili, a Zverev je uglavnom, i sve više, izgledao sigurnije i spremnije od rivala – bilo za brze razmjene na mreži bilo za žestoke udarce sa osnovne linije. To je dovelo do 0:40 u petom gemu, što je raspoloženi Zverev majstorski iskoristio za vođstvo od 3:2. Frustrirani Endi ne samo da nije imao snage da uzvrati, već je još jednom ispustio servis u setu u kome je Zverev napravio samo jednu neiznuđenu grešku! Iz tolikog minusa Mari nije ni imao priliku da traži izlaz – ekspresnih 6:2 za novo vođstvo Miše Zvereva, koji je tada postao čovjek za koga navija više ljudi na centralnom terenu. Mari prosto više nije znao šta da radi. Konstantna komunikacija sa ložom jednostavno nije mogla da mu da pravi odgovor za igru Miše Zvereva.

Nijemac je mijenjao ritam kao da je on prvi na svijetu i imao je odgovor na sve. Igrao je kao u transu, kada treba bio je zid, skoro uvek korak ispred Endija, čitao je skoro svaki servis i diktirao tempo bez obzira na to da li je u pitanju volej igra ili duže razmjene. Sve to je stalo u početak četvrtog seta, koji je donio novi brejk, osmi po redu za Zvereva – 2:0. Ako do tada nekome nije bilo jasno, tada je postalo potpuno očigledno – Endi se odavno više ništa nije pitao, slično kao ni Novak protiv Istomina, a na Zverevu je bilo da završi posao. Sve je moglo da se raspadne pri rezultatu 4:3 i 40:30, kada je Endi očajno napao Nijemca na mreži, a on poslije lošeg loba uradio ono što je teže – smeč je zakucao praktično sebi pred noge.

Njegov mentalni fokus na ovom meču bio je za divljenje, a dodatni argument su bila naredna dva poena – bez uzmicanja, vrlo samouvjerena za 5:3. Endi je uz malo muke uspio da odservira za opstanak na Australijan openu, a Zverev ga je “milionitim” izlaskom na mrežu, čak i kada to ne djeluje kao najracionalnije rješenje, natjerao da prokrči put do gema šampionskim bekhendom. Ipak, ako je nešto bilo šampionski na ovom meču, to je bio Zverev.

Štop volej koji je uhvatio za 30:30 bio je nevjerovatan, a zatim je sa još 60 sekundi fanatičnog istrčavanja na mrežu kao u transu stigao do najveće pobjede u karijeri. Endi Mari ne samo da nije odbranio plasman u finale, fazu turnira u kojoj je dosad igrao i gubio pet puta, već dolazi u situaciju da turnir za njega postaje ono što je Rolan Garos dugo bio Novaku Đokoviću.

Melburn je već u prvoj nedjelji ostao bez obojice, pa sada epitet najvećeg favorita, bar po ATP listi, nosi Miloš Raonić. Ipak, turnir, tenis i publika su od Zvereva i Istomina dobili dva meča za pamćenje i još jednu potvrdu da je glava, a ne udarci to što suštinski razdvaja igrače u samom vrhu.