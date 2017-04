Eksplozije kod busa Borusije: Staklo heroj, nađeno pismo

Njemačka policija saopštila je da su se dogodile tri eksplozije u blizini klupskog autobusa fudbalera Borusije iz Dortmunda.

Portparol policije sjeverne Rajne-Vestfalije Gunar Vortman rekao je agenciji AP da su se dogodile “tri eksplozije” u blizini klupskog autobusa, kada je prevozeći igrače napuštao hotel i krenuo ka stadionu, gdje je trebalo da se igra utakmica sa Monakom u Ligi šampiona.

Iz navode da prve indicije ukazuju na to da je riječ o “napadu ozbiljnim eksplozivom”, kao i da se pretpostavlja da je tim Borusije bio meta napada. Ipak, ističu da izvor eksplozije i dalje nije poznat, iako istražitelji razmatraju sve mogućnosti.

Takođe, navodi se da je pismo pronađeno blizu mjesta na kojem je do napada došlo.

Njemački mediji pišu da je neprobojno staklo na autobusu spriječilo tragediju. Autobus je oštećen na dva mjesta, ali je uprkos eksplozijama polomljeno samo jedno staklo, piše Velt.

Špigel navodi pozivajući se na bezbjednosne krugove da se radi o ciljanim napadima na autobus.

Mediji su ranije prenijeli da je lakše povrijeđen fudbaler Mark Bartra, kao i da je imao operaciju ruke nakon napada.

“Ubrzo nakon što je autobus Borusije Dortmund krenuo iz hotela ka stadionu dogodio se incident. Autobus je oštećen na dva mjesta. Jedna osoba je povrijeđena i nalazi se u bolnici”, navodi se u saopštenju kluba.

Bild je naveo da se eksploziv nalazio u žbunju sa desne strane autobusa, na desetak kilometara od stadiona i da policija ispituje da li se radi o planiranom napadu.

Na fotografijama sa lica mjesta vidi se da su na autobusu razbijena stakla. Policija dronom pretražuje okolinu kako bi utvrdila da li postoji još neki skriveni eksploziv.

Navijači na stadionu su čekali informacije o napadu, ali i utakmici, koja je odložena za danas od 18.45.

Navijači Monaka su na stadionu uzvikivali “Dortmund, Dortmund”.

Monaco fans chanting “Dortmund” to show their solidarity. Class. 👏🏼 (via @NicolasWerquin pic.twitter.com/kWChDhfkDb

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 11, 2017