Eksplozija u zgradi u Londonu VIDEO

Snažna eksplozija odjeknula je u jednoj zgradi u istočnom Londonu oko 17.30 h po lokalnom vremenu. Eksplozija je izazvala veliki požar u trospratnoj zgradi.



Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a na terenu su brojna vozila Hitne pomoći i najmanje 70 vatrogasaca, koji se bore s vatrom.

Policija je potvrdila da je petoro ljudi povređeno, ali težina povreda nije poznata.

Dvije osobe su odmah prevezene u bolnicu, dok se jedna osoba sama javila u bolnicu, a na mjestu eksplozije medicinske ekipe pružaju pomoć još dvema osobama, javlja “Gardijan”.

“Vatra i dalje gori, na terenu je deset vatrogasnih vozila i 70 vatrogasaca”, rekao je portparol policije.

Ne zna se ima li još ljudi u zgradi.

Jedan od stanara je za “Gardijan” rekao da je osjetio da se cijela zgrada zatresla, a nakon toga je vidio oblak dima i vatru.

“Zidovi stanova bili su razneseni, povukli smo ljude i izveli ih iz zgrade”, ispričao je.

“U ovom trenutku teško je utvrditi uzrok eksplozije, ali istraga je u toku. U toku je i evakuacija ljudi, a o svemu su informasane i lokalne vlasti. Obližnij putevi su zatvoreni, molimo vozače i pješake da izbjegavaju ovo područje”, kazao je portaprol policije.

Explosion at A127 block of flats due to Gas propain bottle pic.twitter.com/opVgT2FEPn

— allscores (@allscores1) January 23, 2017