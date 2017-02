Eksplozija u nuklearnoj elektrani u Francuskoj

U nuklearnoj elektrani Flamanvil u Francuskoj dogodila se eksplozija, prenijeli su lokalni mediji.

Kako se navodi, u incidentu ima i povrijeđenih.

Lokalne vlasti su saopštile da nema rizika za stanovništvo.

#BREAKING Explosion at French nuclear plant, no contamination risk: official

— AFP news agency (@AFP) February 9, 2017