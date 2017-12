Eksplozija u Njujorku je pokušaj terorističkog napada

Eksplozija koja se dogodila na Menhetnu u NJujorku je pokušaj terorističkog napada, izjavio je gradonačelnik ovog američkog grada Bil de Blasio.

Iz njujorške policije ranije je saopšteno da je jedna osoba privedena, a da je najmanje njih četvoro povrijeđeno, ali da niko nije u u životnoj opasnosti.

Bivši komesar njujorške policije Bil Braton je izjavio da je osumnjičeni “u dvadesetim godinama” i da je najvjerovatnije iz Bangladeša, a u SAD živi posljednjih sedam godina.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017