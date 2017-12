Eksplozija u Njujorku, ima ranjenih

Njujorška policija saopštila je da se dogodila eksplozija nepoznatog porijekla na autobuskoj stanici na Menhetnu.



Neke linije podzemne željeznice su evakuisane. Vatrogasci NJujorka saopštili su da se incident dogodio na autobuskom terminalu “Port autoriti”.

Na sajtu “Ajvitnes njuz” objavljeno je da je eksplodirala ručno izrađena eksplozivna naprava i da ima ranjenih.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017