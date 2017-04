Eksplozija u metrou u Sankt Peterburgu: Snimljen organizator napada? VIDEO

Jaka eksplozija potresla je danas metro stanicu u Sankt Peterburgu, a fotografije s lica mjesta odmah su se pojavile na društvenim mrežama. Kako prenose ruski mediji, poginulo je 9 ljudi dok je 50 povrijeđeno usljed eksplozije zasad neidentifikovanih uređaja. Eksplozija se dogodila između dvije metro stanice.

Prema najnovijim informacijama, eksplozija se dogodila u tunelu dok je metro bio u pokretu, ali je mašinovođa donio ispravnu odluku i nije zaustavio voz. Smatra se da je time sačuvao više života.

Izvor Interfaksa rekao je da je eksploziv napunjen šarpnelima ostavljen u vagonu u torbi. Ukoliko se ova informacija potvrdi, znaće se da nije u pitanju samoubica.

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vlastima Sankt Peterburga da preduzmu sve mjere kako bi se pružila pomoć porodicama poginulih i ranjenih u metrou, saopštio je Kremlj.

Vladimir Putin: We will take all the necessary measures to provide assistance to those affected by the St Petersburg metro explosion

— President of Russia (@KremlinRussia_E) April 3, 2017