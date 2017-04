Eksplozija u Londonu, povrijeđen policajac

U stambenoj četvrti Finsbari park u sjevernom dijelu Londona danas je došlo do eksplozije u kojoj su povrijeđene dvije osobe među kojima jedan policajac, a u toku je evakuacija ljudi iz tog kvarta, javljaju britanski mediji.

Vatrogasne službe trenutno pokušavaju da ugase požar koji je izbio nakon eksplozije, navodi britanski Exspress.

Za sada se ne zna šta je uzrokovalo eksploziju, koja je izbila u jednom stanu, i niko nije uhapšen.

“Pozvani smo u 12:03 sati zbog požara… Na licu mjesta se nalazi šest vatrogasnih vozila”, rekla je portparolka londonske Vatrogasne brigade.

Portparolka londonske policije rekla je da je policiji upućen poziv oko 11:50 sati po lokalnom vremenu zbog incidenta u jednom stanu, gdje je došlo do eksplozije.

“U ovoj ranoj fazi, policija saopštava da su dvije osobe povrijeđene. Jedan muškarac je zadobio ozbiljne opekotine, dok je jedan policajac zadobio povrede ruke. Čekamo dalje detalje”, navela je ona.

The whole of the basement of a house in #StroudGreen is alight. One person left before crews arrived © @PPixton https://t.co/msELTVqsFL pic.twitter.com/Qq0odr45MO

— London Fire Brigade (@LondonFire) April 19, 2017