Eksplozija u londonskom metrou! VIDEO

U vozu kod metro stanice Tauer hil u Londonu došlo je do manje eksplozije u kojoj ima i povrijeđenih.

Putnici su krenuli panično da bježe nakon što se se desila eksplozija i zapalila jedna torba. Svjedoci kažu da je najvjerovatnije eksplodirao punjač za baterije koji se nalazio u torbi.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London #fire pic.twitter.com/RBSRQQXRGK

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaGeoNews) September 26, 2017