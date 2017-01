Eksplozija u Detroitu – ne zna se ima li mrtvih FOTO VIDEO

Eksplozija na autobuskom terminalu odjeknula je Detroitom.

Zgrada je pretrpjela značajna oštećena, a nije poznato da li ima žrtava, piše “RT”.

Vatrogasci su na licu mjesta i pokušavaju da ugase požar.

Pogledajte fotografije i video sa lica mjesta:

DFD battling a #fire at the #DDOT bus terminal St. Jean & Shoemaker. Avoid the area. #Detroit #Breakingnews pic.twitter.com/SkyV9tbxWc

— Cynde Johnson (@cyndejohnson) January 13, 2017