Eksplozija na koncertu u Mančesteru: 19 žrtava FOTO / VIDEO

19 ljudi je ubijeno, a najmanje 59 je povređeno u eksploziji poslije koncerta američke pjevačice Arijane Grande u Mančesteru, saopštila je policija.

Do eksplozije je došlo ispred hale odmah nakon završetka koncerta kada su ljudi izlazili. Na koncertu je bilo oko 20.000 ljudi, uglavnom djece i mladih.

Nakon eksplozije bilo je dosta oprečnih informacija o broju eksplozija, kao i da informacija o pucnjevima, o navodnom naoružanom napadaču… Iz Mančester arene navode da je riječ o jednoj eksploziji.

Strahuje se da bi broj žrtava mogao još da raste. Iz Hitne pomoći navode da su 59 ljudi odveli u bolnice širom grada, kao i da je veliki broj lakše povređenih primio pomoć na licu mjesta.

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM

— Darryl Morris (@darrylmorris) May 22, 2017