Eksplozija kod autobusa Borusije, povrijeđen Bartra

Snažna eksplozija odjeknula je u Dortmundu pred duel Borusije i Monaka u Ligi šampiona, u blizini autobusa domaćeg tima.

Gradska policija saopštila je da se dogodila eksplozija u dijelu grada Hohsten koji se nalazi u blizini stadiona Signal Iduna Park.

Timski autobus “milionera” zahvatila je eksplozija na nekih desetak kilometara od stadiona Vestfalen ka kojem se uputio kako bi prevezao fudbalere njemačkog tima na utakmicu. Eksplozija se dogodila na ulici kojom je prolazio autobus Dortmunda, a policija pokušava da utvrdi da li se radi o terorističkom napadu, javlja Bild.

Klub je potvrdio ovaj incident na Tviteru, a prema informacijama iz Njemačke defanzivac Mark Bartra je povrijeđen u eksploziji i nalazi se na putu ka bolnici. Iako su pojedini njemački mediji prenijeli da se Španac nalazi u kritičnom stanju, prema posljednjim informacijama, španski fudbaler je zbrinut u bolnici zbog posjekotina od stakla.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017