Eksplodirao automobil, povrijeđene dvije osobe

Dvije osobe su povrijeđene, od kojih jedna teže, u požaru koji je izbio na automobilu u garaži jedne kuće u Splitu.



Iz splitske policije navode da su nešto poslije 20.00 časova dobili dojavu o požaru koji je izbio na automobilu u garaži u Ulici Viktora Vide, te su na teren izašli policajci i vatrogasci.

U bolnicu su prevezene dvije povrijeđene osobe, od kojih je jedna zadobila povrede opasne po život.

Uzrok požara se još utvrđuje.

Prethodno je “Slobodna Dalmacija” objavila da su tri osobe povrijeđene u eksploziji u prodavnici automobilskih guma u Vukovarskoj ulici u Splitu, koja se nalazi u neposrednoj blizini Ulice Viktora Vide.

Iz policije nisu potvrdili da je došlo do eksplozije, već samo do požara, i to u garaži kuće u Ulici Viktora Vide.

Međutim, “Slobodna Dalmacija” prenosi izjave svjedoka koji tvrde da je eksplodirao automobil nakon čega su vidjeli trojicu muškaraca kako trče prema dvorištu sa vidljivom povredama lica.

(Srna)