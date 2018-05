Efekti posebne sjednice Narodne skupštine Srpske

Mora se saznati istina u slučaju Dragičević, poručili su gosti sinoćnjeg Apostrofa. Neke informacije koje sam čuo na posebnoj sjednici, istakao je ministar pravde Republike Srpske, za mene su bile novina. Anton Kasipović je rekao da su mu neke stvari jasnije ali da ima još posla na rasvjetljavanju slučaja Dragičević.

“Mi smo dužni svi, prije svega odgovor roditeljima pokojnog Davida Dragičevića ali i ukupnoj javnosti šta se dogodilo, kako je dijete nastradalo. To je ono što moramo dati”, kaže Kasipović.

Posebna sjednica je bila neophodna, poručio je Nedeljko Glamočak i rekao da na njoj, ipak, nije čuo nove informacije od nadležnih. On je član novoformiranog skupštinskog odbora koji će se, narednih mjesec dana, baviti slučajem i Skupštini iznijeti svoje zaključke.

“Nakon održavanja skupštine vidimo da je ova skupština trebala. Da je dobro što je održana i da je ukazala na ono što smo mi htjeli postići. Naime da dugo već, dugo bezbjedonosna situacija u RS se pogoršava”, rekao je Glamočak.

Dragoljub Davidović poručuje da Tužilaštvo, u ovom slučaju, mora da uradi svoj posao. Goran Đorđić u priči oko odbora, za čijeg je člana izabran, vidi političku igru skupštinske većine i smatra da slučajem treba da se bavi postojeći Odbor za bezbjednost jer je novoformirani ograničenog djelovanja.

“Saslušavaće, pozivaće na razgovore, utvrđivaće činjenice i u roku od 30 dana će podnijeti izvještaj Narodnoj skupštini”, rekao je Đorđić.

“Tužilaštvo je to koje mora da kaže desilo se to i to. Onda treba postavljati pitanje odgovornosti da li je neko odgovorra, da li je promašio, da li je pogriješio, da li je opstruisao, da li je ovo da li je ono. Prema tome, to podgrijavanje i nestrpljenje može dovesti do ovog što je ministar rekao da osakati istragu”, kaže Davidović.

Mišljenja su se razilazila kad je riječ o stanju bezbjednosti u RS. Dok jedni potpuno vjeruju da MUP RS štiti sve građane drugima je ta institucija u posljednje vrijeme zakazala.