Džon Vots: Maska Spajdermena pristaje svakom čovjeku

“Svi vole Spajdermena i žele da ih novi film podsjeti na to. Povratkom kući ovaj junak se vraća u svijet kojem pripada, a ja sam htio da pokažem zašto je on najbolji superheroj svih vremena. Siguran sam da svi ljudi mogu da se zamisle u Spajdermenovoj maski”.

Ovako razmišlja američki reditelj Džon Vots, koji potpisuje režiju novog nastavka o čovjeku-pauku, filma “Spajdermen: Povratak kući”, a za “Glas Srpske” govorio je kako je izgledalo snimanje ovog ostvarenja.

2Moram podsjetiti da je Spajdermen bio ogromno otkriće kada se pojavio u stripovima šezdesetih godina, jer niko ranije nije predstavio takav neobičan svijet. I učinili su ga toliko uvjerljivim, realističnim i zabavnim likom da sam se jednostavno htio vratiti njegovim korijenima na takav način”, kaže Vots čiji je film u banjalučki Sinepleks “Palas” stigao prošle sedmice i jedno je od najgledanijih ostvarenja.

Napominje da je na početku snimanja ovog filma jasno razgraničio šta neće ponavljati iz prethodnih nastavaka. Ipak, bio je svjestan da neke detalje iz istorije serijala ne može da izbjegne.

“Ako nam se tokom snimanja nešto činilo poznatim, pokušavali da to zamijenimo nečim novim i zanimljivim. Željeli smo da preko ovog filma ljudima pokažemo stvari koje nikada ranije nisu vidjeli i da ih odvedemo na putovanje na kojem nisu bili. Za mene kao reditelja to je bio veliki izazov”, priča Vots.

Spajdermen, dodaje reditelj, još mora da povremeno leti, ali morao je da smisli nešto što prije nije radio.

“Onda sam rekao ekipi: Hajde da uklonimo zgrade i da čovjeka-pauka smjestimo u predgrađe, vidjećemo kako će se tamo ponašati. Zapitao sam se šta bi naš heroj uradio ako bi na raspolaganju imao samo jednu zgradu? Sve su to bili zabavni putevi do konačne priče”, prisjetio se reditelj.

Otkriva da njegovi omiljeni filmovi pripadaju različitim žanrovima – od svega pomalo.

“Najbolje je od svih žanrova uzeti ponešto. Nekada je to interesantno, ali može biti frustrirajuće i stresno”, kaže Vots.

Radeći novi film najveću inspiraciju pronašao je u igri sa glavnim likom što je doživio kao jedan vid umjetničke slobode.

“Pošto smo moja ekipa i ja nastavljali početnu priču, nismo morali da pravimo dodatna objašnjenja i da pričamo ono što već svi znaju. Jednostavno smo se zabavljali idejom o petnaestogodišnjaku koji postaje superheroj”, ispričao je reditelj koji je za ulogu Pitera Parkera – Spajdermena angažovao glumca Toma Holanda.

Ne krije da je bio prijatno iznenađen Holandovim glumačkim umijećem, ali i njegovom radnom disciplinom.

“Tom je izuzetan, šarmantan i talentovan, ali i tehnički precizan glumac. Nikada nisam sreo dvadesetogodišnjeg momka koji je tako profesionalan”, priča Vots uz napomenu da je Holand pravio male izmjene gradeći lik Spajdermena,

Za ovog reditelja odličan glumac predstavlja i nekoga ko u ruci ima precizni instrument za stvaranje kvalitetnog filma.

“Ponekad sam govorio: Tome, da li možeš opet to ponoviti, ali sa manje uzbuđenja? On bi samo rekao: U redu” i tako bi uradio. Volim komplikovane pokrete kamere i duge scene. Zato rad sa glumcem koji može izvesti sve pozicije u sceni zvuči kao ostvarenje sna. To mnogo olakšava rediteljski posao”, priznaje Vots.

Strip

“Spajdermen ili Čovjek pauk” je superheroj iz stripa izdavačke kuće “Marvel”. Autori stripa su scenarista Sten Li i crtač Stiv Ditko. Lik se prvi put pojavio u stripu avgusta 1962. i vremenom je postao jedan od najpopularnijih, najdugotrajnijih i komercijalno najuspješnijih superheroja širom svijeta.

Ovaj serijal je na strip-scenu donio lik Pitera Parkera, Spajdermenovog alter ega, srednjoškolca sa čijim su se “strahovima od odbacivanja, neprilagođenošću i usamljenošću” mlađi čitaoci lako mogli identifikovati.

(Glas Srpske)