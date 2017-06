Džihadisti raznijeli veliku džamiju u Mosulu

Pripadnici Islamske države podigli su u vazduh veliku al Nuri džamiju u Mosulu i minaret koji se naslanjao na nju, saopštila je iračka vojska.



Kako prenose zapadne agencije, to je džamija u kojoj je vođa ID Abu Bakr el Bagdadi objavio “kalifat”.

BREAKING: #ISIS blows up landmark Grand al-Nuri mosque with leaning minaret in #Mosul – Iraqi militaryhttps://t.co/SdVTxwub4M pic.twitter.com/c9xmPQjn60

— RT (@RT_com) June 21, 2017