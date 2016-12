Džez dejt u Narodnom pozorištu RS

Kada se spomene sloboda u muzici, nemoguće je ne čuti zvuke džeza i pomisliti na beskraj. Jedni od onih koji uživaju u tom osjećaju su i muzičari iz banjalučkog “Kombajn kvarteta”, koji za mnogobrojnu publiku pripremaju treći po redu koncert “Džez dejt” u Narodnom pozorištu Republike Srpske.



Njihovi koncerti pripadaju onim rijetkim u Banjaluci za koje se traži karta više, a svi oni koji ne budu imali mjesta 26. decembra, reprizu koncerta “mogu gledati” dan kasnije od 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta RS.

Četiri godine su prošle od kada su prvi put zasvirali pod ovim imenom, a svoje muzičko prijateljstvo učvrstili su autorskim instrumentalima, koje su zajedno pisali svojim talentom. Momci su spremni za nastupe koji ih očekuju i ponosni su što će, za razliku od prethodnih, kada su uglavnom izvodili popularne džez kompozicije, ovaj put, pred svojom mnogobrojnom publikom izvesti osam autorskih kompozicija.

– Čini mi se da smo napravili interesantan spoj muzičkih stilova u ovih osam kompozicija koje ćemo izvesti, te da bi to publici moglo biti zanimljivo, s obzirom na to da se autorska instrumentalna muzika kod nas ne čuje baš često. Izuzetno mi je drago što ponovo imamo priliku da nastupimo u predivnom ambijentu velike scene Narodnog pozorišta RS, koje bez obzira na to što je primarno namijenjeno za dramsku, podržava i muzičku umjetnost, a samim tim i muzičare, dozvolivši nam da u posebnoj atmosferi naše goste povedemo u svijet muzičkih boja i raspoloženja koje smo napravili – priča pred koncert bubnjar benda Dejan Trkulja.

Izazov, a i cilj svakog muzičara, smatra Trkulja je da se sloboda izraza i improvizacije, koju džez pruža, što bolje iskoristi.

– Pored virtuoziteta koji su svakom instrumentalisti neka vrsta fetiša, određenom temom, odnosno improvizacijom potrebno je nešto ispričati publici, pružiti im emociju – dodaje on.

Naravno i u njihovom bendu izazovi, želje i ambicije svakog člana vremenom su se mijenjali.

– Tako su i muzička interesovanja mijenjala svoj oblik, samim tim to jako utiče na zvuk i izraz benda, tako da je svaki sastav koji funkcioniše bez određenog muzičkog lidera u stvari spoj temperamenta, sviračkih mogućnosti i kreativnosti svakog od njegovih članova. S te strane mislim da imamo zanimljiv spoj, s obzirom na to da među nama ima i razlike u godinama, a samim tim i u muzičkom i životnom iskustvu, kao i u muzici koju svako od nas voli da sluša, pa se nadam da se to u našoj muzici čuje i da joj daje neki zanimljiv pečat – kazao je Trkulja.

Upravo ovaj autorski materijal sa kojim će se predstaviti za njih je jedan od najvećih uspjeha.

– Ovo što smo stvorili trebalo bi da ostane kao naš muzički pečat, bar za neko vrijeme. Uspjehom bih nazvao i prethodna dva “Džez dejta”, jer smo ih napravili i organizovali sami, uz pomoć i savjete dragih ljudi, a svirati nešto što sami organizujete nije nimalo lako. Možda će zvučati smiješno, ali postojanje džez benda koji u našem gradu više od četiri godine svira i stvara može se smatrati uspjehom – naglasio je Trkulja.

Veoma drag im je i koncept “Džez poezi kabareta”, u kojem su na tekstove Nebojše Kuruzovića i Saše Berendike napravili interesantan spoj poezije i džeza i krunisali tu saradnju velikim koncertom na tvrđavi Kastel prošlog ljeta.

Tubić i Šobat gosti koncerta

Pored Milana Savića (klavijature) Siniše Tešanovića (gitara), Dejana Đorđevića (bas, kontrabas) i Dejana Trkulje (bubanj), koji čine “Kombajn kvartet”, gosti koncerta su dva vrhunska muzičara Vladimir Tubić i Duško Šobat.

– Stvaralaštvo Vladimira i Duška je nešto što bi nama po stilu odgovaralo da izvedemo uz naše kompozicije. Oni su kao gitaristi veoma različiti, a svaki od njih ima zaista specifičan stil i pristup muzici, tako da će se na našem koncertu gitara čuti u veoma širokom spektru boja i emocija, a siguran sam da ni virtuoziteta neće izostati, s obzirom na to da se radi o zaista odličnim instrumentalistima – naglasio je Dejan Trkulja.