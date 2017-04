Džek Ma: Lijepo sam rekao, ali bio sam niko i ništa

Šef Alibabe Džek Ma kaže da bi svijet trebalo da se pripremi za deceniju bola koju ću u ekonomiji izazvati internet.

“Svijet mora da promjeni sistem obrazovanja i utvrdi kako da radi s robotima kako bi mogao da ublaži udarac koji će izazvati automatizacija i internet ekonomija”, rekao je Ma, na jednoj konferenciji o preduzetništvu u Kini.

“U narednih 30 godina, svijet će vidjeti mnogo više bola nego sreće”, rekao je Ma.

Prema njegovim riječima, društveni sukobi u naredne tri decenije imaće uticaj na sve vrste industrije i uopšte života.

Ovo je pomalo neobičan govor osnivača Alibabe, koji je do sada često govorio koliko prednosti donosi internet. Objasnio je da je pokušao da upozori ljude kako e – trgovina, ako se ne koristi kako bi trebalo, može da uništi tradicionalne trgovce, ali kaže, nisu ga slušali.

Ovaj put, kaže, želi da upozori šta sve mogu donijeti internet tehnologije, “da ne bude kasnije neko iznenađen”.

“Prije 15 godina držao sam 200-300 govora o tome da će internet poremetiti sve, ali nisu me slušali, bio sam niko i ništa”, rekao je Ma.

On je priznao da će vještačka inteligencija vjerovatno uticati na to da ljudi duže žive, ali dovesti i do sve manjeg broja radnih mjesta. Roboti bi, po njemu, mogli da istisnu s posla čak i generalne direktore preduzeća.

(B92)