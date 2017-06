Džejms Komi, bivši šef FBI, svjedoči pred Senatom SAD o Trampu i Rusiji

Bivši direktor FBI Džejms Komi započeo je svjedočenje pred Senatom o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore.

Američke televizijske mreže neće emitovati redovni program tokom svjedočenja, te Amerikanci teško da će moći to svjedočenje da propuste.

CNN danima drži “sat koji odbrojava” vrijeme do početka dugo očekivanog pojavljivanja Komija pred senatskim Komitetom za obavještajne poslove, koje se poredi sa ranijim svjedočenjima u Kongresu, poput onog u aferi “Votergejt”.

Senator demokrata Mark Vorner rekao je na početku saslušanja da “ovo nije istraga o izborima”.

“Ovdje smo jer je inostrani faktor napao nas u našoj kući, prosto i jasno”, rekao je Vorner.

On je istakao da je Komi odbio zahtjeve predsjednika Donalda Trampa da mu se “zakune na vjernost” i da “odustane od istrage o Rusiji”.

“Baš zato bivši direktor FBI sada sjedi ovdje kao obični građanin”, rekao je Vorner.

Nakon obraćanja Vornera, svoje svjedočenje započeo je Komi, koji je odmah na početku naveo da “nema nikakvog smisla” objašnjenje Trampove administracije da je otkaz dobio zbog svojih aktivnosti u toku izborne kampanje.

Komi se zatim osvrnuo na “rusko mješanje u izbore”.

“Nemam sumnje da se Rusija umiješala u predsjedničke izbore”, naglasio je Komi.

Dodao je da predsjednik Donald Tramp nije tražio prekidanje istrage o ruskoj umješanosti u izbore.

Upitan da li bi uradio nešto drugačije kada su u pitanju saopštenja o istrazi protiv Hilari Klinton u toku kampanje, Komi je naveo da ne bi.

“Iako je to nanijelo bol lično meni, i dalje vjerujem da je to bio najbolji način da zaštitim FBI i pravosuđe”, rekao je on.

Vorner je ranije rekao da se u izjavi koju je Komi predao Komitetu uoči svjedočenja navodi da je predsjednik SAD Donald Tramp “izgleda prijetio Komiju da će ostati bez posla.”

Tramp je na pitanju o Komiju naveo da mu želi sreću.

(B 92, Tanjug)