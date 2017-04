Džaferi: Sve će leći; Bilt: EU brzo da zove Džaferija

Novi predsjednik makedonskog Sobranja Talat Džaferi izjavio je da će “biti posljedica” zbog onoga što se protekle noći dešavalo u Skoplju.



“Ovo je teška situacija i događaji od sinoć će sigurno imati svoje reperkusije. Ipak, vjerujem da će sada sve leći na svoje mjesto. Albanski poslanici su dobro, mi smo odmah evakuisani i nismo u opasnosti”, rekao je Džaferi za “Zeri”.

Kako prenosi prištinska “Koha”, Džaferi je rekao i da su “pučisti oni koji su dugo uzurpirali institucije”.

Da će sve “leći na svoje” smatra i bivši švedski premijer i diplomata Karl Bilt, ali pod uslovom da Evropska unija reaguje i stupi u kontakt sa Džaferijem.

“EU bi trebalo da bude brza i odlučna u priznavanju i uspostavljanju kontakta sa novim predsjedavajućim makedonske skupštine Džaferijem”, naveo je kopredsedavajući Evropskog savjeta za međunarodne odnose.

EU should be fast and firm in recognising and reaching out to new Macedonia Parliament speaker Xhaferi. @eu_eeas @Antonio_Tajani

— Carl Bildt (@carlbildt) April 28, 2017