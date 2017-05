Džaferi: Ne postoji “Tiranska platforma”, Ivanovu rok 10 dana

Skoplje, jutro poslije: Povrijeđenih "od 77 do 100" VIDEO

Novoizabrani makedonski predsjednik parlamenta Talat Džaferi izjavio je da Đorđe Ivanov ima rok od 10 dana da parlamentarnoj većini uruči mandat za formiranje vlade.



“Ако predsjednik Ivanov ne bude parlamentarnoj većini dao mandat za formiranje vlade on će napraviti krivično djelo. On mora to da uradi jer Ustav i zakoni ne poznaju takvo nepostupanje”, rekao je Džaferi za Hrvatsku radio-televiziju (HRT).

Poslanik DUI, stranke nove parlamentarne većine, istakao je da je jedini legalan i legitiman predsjednik Sobranja Makedonije, jer ga je u četvrtak, 27. aprila, izabrala većina poslanika. Kako prenose makedonski mediji, Džaferi je demantovao da postoji tzv. “Tiranska platforma” koja je opasnost za Makedoniju i optužio lidera VMRO DPMNE i bivšeg premijera Nikolu Gruevskog i šefa države Đorđa Ivanova da su odgovorni za politički haos u zemlji.

“Haos u Makedoniji je politički motivisan zbog nespremnosti da se preda vlast. Za to je najodgovorniji direktno Gruevski, a indirektno Ivanov”, rekao je novi predsjednik Sobranja Talat Džaferi.

Prema njegovom mišljenju, situacija u Makedoniji ne bi trebalo da se prikazuje kao vanredna, iako je u političkom smislu složena, ali bi, kako je istakao, trebalo da se rješava političkim sredstvima.

Izbor poslanika DUI Talata Džaferija, koji je prvi Albanac na mjestu predsjednika Sobranja Makedonije, pozdravili su SAD, EU, NATO, Njemačka i još neke evropske zemlje, a osporavaju predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i druga po snazi stranka u parlamentu VMRO DPMNE, kao i Rusija.

Ivanov, koji od 1. marta odbijao da povjeri mandat vlade Zaevu, danas je, nakon sastanka visokim funkcionerom Stejt departmenta Hojt Brajan Jiem, pozvao lidera SDSM da za dobijanje mandata ispuni javno datu riječ da će doći zajedno sa koalicionim partnerima na sastanak i da će obezbijediti uslove za jačanje “unitarnosti” države.

Zaev je odgovorio da postoji i program nove reformske vlade, koji garantuje “unitarnost” države, poštovanje Ustava, evroatlantsku perspektivu Makedonije, što će, kako je istakao, još jednom biti predočeno šefu države.

(B92)