DW: Priznanje Kosova na stolu?

Dojče vele, u tekstu koji se bavi dijalogom Beograda i Prištine, tvrdi da su ovi razgovori na putu totalne propasti, ako već nisu propali, i navodi da je neizvjesno kako će se dalje ovi razgovori odvijati.

Šta je dovelo do takvog raspleta (odnosno zapleta) situacije, da li je u pitanju to što je na sto stavljeno pitanje nezavisnosti Kosova, pita “DW”.

“Ako se analiziraju izjave zvaničnika Srbije nakon posljednje runde pregovora u Briselu, oni za propast pregovora podjednako krive Evropsku uniju i albansku stranu. Takođe, izvjesnu dozu optužbi upućuju i na račun pojedinih inostranih ambasadora u Beogradu, koji nisu imenovani.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je tako, nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova, rekao kako niko ne može da zamisli kakvim pritiscima su bili izloženi, i da je čitav razgovor izgledao kao pokušaj da se pronađe bilo šta na šta srpska strana ne bi pristala, kako bi bili optuženi za propast pregovora. Premijer Vučić takođe je naveo da su Srbi na Kosovu s razlogom zabrinuti i istakao da pojedini albanski lideri prijete oružanim napadima na sever Kosova”, podsjeća se u tekstu.

Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative, za “Dojče vele” kaže da bi bilo zanimljivo pronaći odgovor na pitanje “čemu ovako užurbana dinamika pregovora u Briselu”.

“Sada se sve to odjednom podiže na najviši mogući nivo i očigledno pokušava da se uspostavi jedan novi politički okvir, ili napravi jedan novi politički dogovor. Jedini logičan odgovor za mene jeste da je na sto vraćeno pitanje priznavanja Kosova od strane Beograda. Drugi razlog za ovakvu formu razgovora ne vidim“, kaže Proroković.

On navodi da je moguće i da je jedan od razloga za ovakvu žurbu unutar EU može biti i nepoznanica oko buduće politike Vašingtona prema Balkanu.

“Sasvim je moguće da iz tog pravca vetar duva, iako mi ne znamo kakva će biti nova američka politika na ovim prostorima. S druge strane, EU je blago rečeno šokirana prvim potezima Donalda Trampa i, ukoliko se želi da se na brzinu izvuče neko priznanje Kosova od strane Srbije, onda je ovo možda poslednji trenutak. Možda bi i tu trebalo tražiti objašnjenje ovakvog užurbanog tajminga briselskih pregovora“, smatra Proroković.

Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da će dijalog sigurno biti nastavljen i podsjeća da je prekida u razgovorima već bilo, te ne vidi nikakvu alternativu dijalogu. Ipak, on smatra da Evropska Unija nije sposobna da vodi ovaj dijalog.

“Evropska unija je suočena sa vlastitim problemima i mislim da ona nema kapaciteta da reši određena regionalna pitanja. Tako da mislim da bi neko dodatno uključivanje, pre svega Amerike, što najverovatnije nije izgledno, jedino moglo da ubrza proces pregovora Beograda i Prištine“, kaže Đukanović.

“Ključni problem za srpsku stranu je u ovom trenutku kako doći do Zajednice srpskih opština (ZSO). Taj dogovor iz Briselskog sporazuma se već skoro četiri godine ne ispunjava, i to je bio razlog da predsednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da bi Srbija to mogla sprovesti u delo i bez Prištine“, kaže on i ističe da to nije moguće jer u Briselskom sporazumu jasno stoji da je ZSO vezana za ustavni poredak Kosova, odnosno za politički sistem Kosova.

“Dvije strane koje su ukopane na svojim pozicijama, sa malim šansama da neko popusti, ostavljaju prostor za dilemu da li je nastavak dijaloga uopšte moguć. Beograd kaže da više nema prostora za popuštanje i ustupke, a albanska strana očito je nezainteresovana da bilo šta sprovede u djelo, sve dok za takvo ponašanje ima podršku većeg dijela međunarodne zajednice”, piše “DW”.

Dušan Proroković zato kaže da postoje dva rješenja.

“Jedno je da Priština krene da ispunjava sve što piše u Briselskom sporazumu, a drugo je da Srbija prizna Kosovo. Što se tiče primene Briselskog sporazuma, Beograd na tome može da insistira, ali ne vidim ko može da izvrši pritisak na Prištinu. NATO to neće učiniti, SAD gube interes za Balkan, a tek to neće učiniti Evropska unija. A priznanje Kosova takođe nije izvesno, jer ne vidim koja bi to srpska vlast mogla da izvede bez velikih posledica“, smatra Proroković.

On ocjenjuje da rješenje problema možda mogao da bude pokušaj Beograda da proces vrati u Ujedinjene nacije. “Evropska unija se pokazala kao politički slaba i od početka je zauzela stav da se Srbija nekako privoli da prizna Kosovo, a da zauzvrat ne dobije ništa. Mislim da je EU potpuno izgubila kredibilitet i zato se mora tražiti novi medijator, kao što se moraju tražiti i novi garanti za neku novu bezbednosnu arhitekturu Balkana. Jer, ako se SAD odavde postepeno povlače nama su potrebni neki novi igrači koji mogu da garantuju kako će se odvijati odnosi među balkanskim narodima”, kaže on.

“Dojče vele” piše da je propast posljednje runde dijaloga “ponovo bio praćen dramatičnim obraćanjima premijera Aleksandra Vučića”. “Ponovo više niko nije bio siguran da li je situacija zaista ozbiljna ili je i ovo još jedna politička dramatizacija poput bezbrojnih državnih udara namijenjena u predizborne svrhe”, piše portal, a Proroković odgovara da situacija jeste ozbiljna, ali da je “vlast već toliko puta ’vikala da dolazi vuk’, da je sada pitanje koliko će javnost u to da povjeruje”.

“Vlast je u proteklom periodu potrošila svoj legitimet na te lažne uzbune u dnevnopolitičke svrhe“, kaže on. A za predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića situacija je jasna. On tvrdi da je sve ovo “direktna koordinacija Vučića i Tačija – i to zbog predstojećih izbora u Srbiji“.

