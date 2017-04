DW: Korak do nuklearnog rata, poruka Moskvi i Pjongjangu

SAD su prvi put upotrIJebile svoju najrazorniju konvencionalnu bombu. Meta je Islamska država u Avganistanu, ali poruka je usmjerena ka Rusiji i Sevjernoj Koreji. To je opasno, smatra Florijan Vajgand, piše Dojče vele.



“Ko je mogao to i pomisliti? Pred Uskrs su Sjedinjene Države, ta samoproglašena “Božija zemlja” (God’s own country) i samoproglašeni pokrovitelj hrišćanskih vrednosti, prvi put upotrebile svoju najveću konvencionalnu bombu. Jače od toga ne postoji – osim nuklearnog naoružanja. Eksplozija takozvane “majke svih bombi” u istočnom Avganistanu je, prema očevicima, bila gigantska”, navodi Vajgand.

Prema njegovim riječima, još nije jasno zašto baš ta bomba.

“Na prvi pogled izgleda kao da se američki predsjednik Donald Tramp opet mašio svoje kutije sa iznenađenjima. Međutim, iza svega vjerovatno stoji vojno-politička logika. Cilj je promišljeno izabran. Mega-bomba je pogodila duboko ukopane bunkere Islamske države u pograničnoj oblasti ka Pakistanu, neku vrstu baze za krvave napade u Avganistanu. Pogođeni su, dakle, oni protiv kojih je cijeli svijet. Neće se čuti međunarodna kritika iako je ovo samo korak do upotrebe nuklearnog oružja. Akcija američke vojske bi trebalo da nas šokira”, dodaje.

U Moskvi, međutim, na Veliki petak je počela međunarodna konferencija koja bi konačno trebalo da donese mir ratom uzdrmanom Avganistanu.

“Ali, za razliku od sličnih susreta na drugim mjestima, ovdje neće učestvovati ni SAD, ali ni druge članice NATO čiji su vojnici stacionirani u Avganistanu. Izgleda da Rusija želi da preuzme inicijativu u pregovorima koji su zapali u ćorsokak – i to s dobrim razlogom. Jer, Avganistan je pred ruskim pragom. Ruski uticaj zadaje muke Vašingtonu. Bacanje bombe shvaćeno je kao zgodno sredstvo da se Moskvi i Kabulu pokaže da se SAD neće tako lako odreći svoje moći na Hindukušu”, navodi Vajgand.

Još dalje u istočnoj Aziji, ovaj bi oblak mogao da bude predznak mnogo veće krize.

“Dok Pjongjang prijeti nuklearnim probama, SAD su u vodama oko Sjeverne Koreje već stacionirale svoje ratne brodove. Tramp je opet u kontranapadu u svom stilu tviter-retorike – SAD će se pozabaviti Sjevernom Korejom.

“Majka svih bombi” kao vjesnik razmjene udaraca sa nuklearnom silom Sjevernom Korejom? Reakcije pojedinih visoko rangiranih američkih generala upućuju na to da se vojni vrh pribojava upravo takve interpretacije. Jer, oni nisu željeli da ovoj akciji pridaju toliko veliki značaj. Vojni vrh smatra da je mega bomba bila samo najpogodnije sredstvo da se rasturi uporište Islamske države. I ako se gleda čisto vojnom logikom, oni su u pravu. Iako u istočnom Avganistanu borci IS nisu najveća opasnost – to si Talibani – vlada u Kabulu se ipak raduje zbog podrške Vašingtona”, piše Vajgand.

Put do sljedećeg koraka i upotrebe nuklearnih bojevih glava još uvijek je dalek i skoro nezamisliv.

“Ali, ostaje rizik. Jer, ko može zaista stoprocentno garantovati da niko neće preći granicu i odgovoriti napadom još većom bombom, ako bude imao sredstva i volje da to uradi? Do tog trenutka se odlaže opasnost od apokalipse”, zaključuje se u tekstu.