Dva ruska miga stigla u Srbiju

Prva dva od dugo najavljivanih šest ruskih migova 29 danas su sletjela na aerodrom u Batajnici. Avioni su u dijelovima dopremljeni transportnom letjelicom, a plan je da dijelovi svih šest borbenih lovaca budu u Srbiji do petka.



Letačka premijera najavljena je za 20. oktobar, na vojnoj paradi povodom dana oslobođenja Beograda. Da li će, međutim, šest lovaca, koje je ruska armija izbacila iz upotrebe, zaista i u potpunosti zaštititi srpsko nebo, kako je to najavljivano iz vrha vlasti?

Iz ruske penzije, poslati su na aerodrom u Batajnici, ali prije nego što karijeru nastave nad srpskim nebom, ruski migovi moraće na servis.

Nezvanično, u Rusiji su prošli modernizaciju i najveći dio remonta, a zvanično – modernizacija i remont ukupne srpske eskadrile, to jest postojeća četiri i novih šest lovaca, Srbiju će koštati 185 miliona evra. Koliko je od tog novca do sada uloženo i u šta, zvanično se ne zna, jer ugovor o nabavci ruskih letjelica nosi oznaku vojne tajne.

“I dalje ostaju otvorena pitanja šta se tu dešava. Vjerujemo da Ministarstvo odbrane ima jasno isplaniran proces i da se tačno zna u u kojoj je to fazi, ali ono što je problematično je to što do javnosti stižu neke prilično šture i oprečne informacije”, kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.

